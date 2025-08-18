Napsütés és 30 fok körüli meleggel indul a hét

A hét első napján ismét a napsütésé lesz a főszerep, bár változékony időjárás lesz. A Köpönyeg előrejelzése szerint a térségben 30–32 fokos maximumok várhatók, csapadék nélkül. A VMeteo szerint reggel még friss, 16 fok körüli levegő fogad, délutánra viszont 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, miközben mérsékelt északias szél fúj.

Veszprém vármegye időjárás: jön a napsütés, de közeleg a hidegfront

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A met.hu országos előrejelzése alapján hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél több helyen élénk, a Tiszántúlon olykor erős lehet. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakul. A távolabbi kilátások szerint a következő napokban még fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, de a hőség már nem tér vissza. Csütörtök estére egy hidegfront érkezik, amely újabb változást hozhat az időjárásban.