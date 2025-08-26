Illegális gyorsulási versenyeket rendeznek Veszprémben?

Szerkesztőségünk megkereste az üggyel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Bartók Judit szóvivő elmondta, hogy ők is látták már többször, hogy illegális gyorsulási versenyekről írnak a közösségi médiában, de eddig hozzájuk bejelentés nem érkezett.

Tegyünk bejelentést, ha illegális gyorsulási versenyt tapasztalunk

Mi tehetünk az illegális gyorsulási versenyek ellen?

A szóvivő azt is elmondta, hogy általában az illegális gyorsulási versenyeket egyből felfüggesztik, ha rendőrautót lának közeledni, és az autósok több irányba menekülnek. A rendőrség azt kéri, amennyiben valaki tudomást szerez, vagy meglát egy ilyen versenyt, tegyen bejelentést, hogy a rendőrök munkáját segítse és ők véget vethessenek ezeknek. Tartsuk szem előtt, hogy ebben az ügyben sem jelent megoldást, ha csupán a közösségi médiában osztjuk meg a bajunkat.