Illegális gyorsulási versenyeket rendeznek Veszprémben?

Egyik olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy a Veszprém Sportuszoda előtt már többször látott nagy autógyülekezetet, majd később hatalmas motorbőgést, gumicsikorgást hallott az említett területről, ahol szerinte illegális gyorsulási versenyeket tartanak.

Veol.hu

Szerkesztőségünk megkereste az üggyel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Bartók Judit szóvivő elmondta, hogy ők is látták már többször, hogy illegális gyorsulási versenyekről írnak a közösségi médiában, de eddig hozzájuk bejelentés nem érkezett. 

Tegyünk bejelentést, ha illegális gyorsulási versenyt tapasztalunk
Fotó: Shutterstock

Mi tehetünk az illegális gyorsulási versenyek ellen?

A szóvivő azt is elmondta, hogy általában az illegális gyorsulási versenyeket egyből felfüggesztik, ha rendőrautót lának közeledni, és az autósok több irányba menekülnek. A rendőrség azt kéri, amennyiben valaki tudomást szerez, vagy meglát egy ilyen versenyt, tegyen bejelentést, hogy a rendőrök munkáját segítse és ők véget vethessenek ezeknek. Tartsuk szem előtt, hogy ebben az ügyben sem jelent megoldást, ha csupán a közösségi médiában osztjuk meg a bajunkat. 

 

