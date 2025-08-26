Illegális szemétlerakás miatt rendszeresek a tűzesetek a problémás városrészben, háborognak a lakók

„A kerítés mögé, meg a bokros részre hordják a szemetet. Sajnos senki nem foglalkozik a mérhetetlen környezetszennyezéssel” – írta az egyik lakó a közösségi oldalon. Többen arról számoltak be, hogy rendszeresen jelzik az illegális szemétlerakást a hatóságoknak, de kézzelfogható eredmény nélkül.

Az illegális szemétlerakás egyre nagyobb probléma a környéken

Forrás: Pápán hallottam csoport

Az illegális szemétlerakás nem újkeletű probléma

A helyiek szerint egyes családok, valamint a környéken működő telep tulajdonosa is szerepet játszhat a helyzet kialakulásában. „Markolóval ássa a hatalmas gödröket, konténerszámra tünteti el bennük a szemetet, amit egy olyan konténeres autóval szállít, amin még érvényes műszaki sincs” – állította egy hozzászóló.

A lakók életminőségét a rendszeres égetések és tüzek különösen rontják. „Lehet nyáron 30 fokos hőség, amikor csak nyitott ablaknál lehetne aludni, de helyette elviselhetetlen büdös füsttel telik meg a ház” – panaszkodott egy másik kommentelő.

Bár a területen térfigyelő kamerák is működnek, a hozzászólások alapján eddig nem sikerült felelőst találni. Az önkormányzat időnként elszállíttatja a hulladékot, de a kupacok újra és újra megjelennek. A helyiek többsége úgy érzi, magukra maradtak a problémával. Van, aki a Hulladékradar alkalmazáson keresztül tesz bejelentést, mások a rendőrséghez, a katasztrófavédelemhez vagy a jegyzőhöz fordulnának. Egy lakó szerint csak következetes bejelentésekkel és a hatóságok együttműködésével lehetne előrelépést elérni. Addig azonban marad a füst, a tűzoltók rendszeres riasztása – és az elkeseredett helyiek türelme, amely fogyóban van.