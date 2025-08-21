Íme a legkisebb madarunk, a királyka

A gyakoribb a sárgafejű királyka (Regulus regulus), míg a ritkább a tüzesfejű királyka. Ha egy magas, de kissé érdes „szi-szi-szi” hívóhangot hallunk a kertekben álló örökzöldekből, a dűlőutakat kísérő bokrosokból, vagy a nagyobb parkokban és kastélykertekben őrt álló fenyőkről, tujákról, akkor a tüzesfejű királykával (Regulus ignicapillus) hozott össze minket a szerencse. A piciny madarakat könnyű megpillantani, ha egy kicsit várakozunk, miután meghallottuk a hívóhangját, hiszen roppant bizalmas, jámbor madarak. Gyakran a fejünk felett keres­gélnek a tűlevelek között, tőlünk karnyújtásnyira. Elnevezésük onnan ered, hogy fejtetőjükön élénk színű koronát viselnek, mint hajdanán a királyok. A hímek élénk narancssárgát, a tojók aranysárgát. A hátuk nagyon szép mohazöld színű, a gyakoribb sárgafejű királykától részben ez, valamint a vastag, fekete szemöldöksávja, alatta fehér szemsávja különbözteti meg. Hazánkban a nyugati határszél közelében fészkel néhány pár, költ a Kőszegi- és a Soproni-­hegységben.

Az apró madarak a fejtetőjükön élénk színű koronát viselnek, mint hajdanán a királyok

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

A kitartó szemlélő megfigyelheti azt is, hogy a királykák kolibri módjára szitálnak az ágak előtt, hogy így kapják el rovar zsákmányaikat. Gyakran megesik, hogy a menekülni igyekvő kisebb lepkéket és rovarokat a levegőben üldözve csípik nyakon. A hazánkban költő néhány pár fészkét a lucosokban építi. Európa és egyben hazánk legkisebb madara mindössze 9 centiméteres, súlya pedig 5 gramm körül mozog. Hazánkban természetvédelmi oltalom alatt áll, értéke 25 000 forint.

ifj. Vasuta Gábor)