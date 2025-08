Az ingatlanpiac jövője: okosotthonok, zöld építészet és a fenntartható lakásvásárlás Magyarországon

Képzeld el, hogy egy hideg téli délután hazafelé tartasz, és mire hazaérsz, a lakásod már előmelegítette a nappalit, leengedte a redőnyöket és a világítás is kellemes fényben vár. Nem kellett ehhez külön kérned semmit, az otthonod tudta, hogy jössz. Ez a jövő, ami valójában már most is itt van velünk, és egyre több magyarországi otthonban válik valósággá. Az elmúlt években jelentősen megváltozott, mit értékelünk egy lakásban. Míg korábban az ár, a méret vagy a környék számított a leginkább, ma már egyre többen keresik azokat az otthonokat, amelyek technológiailag fejlettek, energiahatékonyak és hosszú távon fenntarthatóbb életet kínálnak. Az okosotthonok és a zöldépítészeti megoldások pedig pontosan ezt nyújtják: kényelmet, megtakarítást és környezeti felelősséget egyaránt.

Az ingatlanpiac új irányba mozdult el.

Fotó: pexels.com

Ingatlanpiac – sokan keresik az okosotthonokat

Az okosotthon olyan lakás vagy ház, amelyben az eszközök legyen szó a világításról, a fűtésről, a redőnyökről vagy a biztonsági rendszerekről automatizáltan működnek, távolról vezérelhetők, és akár egymással is kommunikálnak. Például a termosztát képes fűteni akkor, amikor hazafelé tartasz, a világítás pedig automatikusan kikapcsol, ha nem tartózkodik senki otthon, miközben a biztonsági kamera mozgásérzékelés esetén azonnal riaszt. Ezek az okos rendszerek nemcsak kényelmet nyújtanak, hanem akár harminc százalékos energiamegtakarítást is lehetővé tesznek egy jól beállított otthonban. Nem véletlen, hogy az ingatlan értéke is emelkedhet, hiszen a vásárlók egyre inkább keresik az ilyen fejlett megoldásokat.

Zöld építészet – amikor a ház is „zöldebben” gondolkodik

Az energiatakarékos és környezetbarát építészet ma már nem csupán egy divatos szókapcsolat, hanem alapvető elvárás. A zöld építészet lényege, hogy az otthon minél kisebb környezeti terheléssel épüljön és működjön. Ez azt jelenti, hogy vastag hőszigetelést alkalmaznak, napelemes vagy hőszivattyús fűtési rendszereket telepítenek, esővizet gyűjtenek, illetve újrahasznosított vagy természetes anyagokat használnak fel. Magyarországon 2024-től már csak olyan újépítésű lakásokat lehet eladni, amelyek legalább „BB” energetikai besorolásúak, azaz közel nulla energiaigényűek, és a cél az, hogy 2030-ra még szigorúbb előírások lépjenek életbe, amelyek csak „AA” kategóriás lakások építését engedélyezik majd.