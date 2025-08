A vevők és az eladók megijedtek: drámai fordulat közeleg az ingatlanpiacon!

Az Otthon Start Program szeptemberi indulásának hírére már most érezhető mozgolódás indult el az ingatlanpiacon. A vevők, eladók és ingatlanközvetítők egyaránt aktívan készülnek az új támogatási időszakra, bár a hitelkonstrukciók tényleges igénylése még várat magára. Egyelőre nem lesz hiány eladó ingatlanokból, de kérdés, milyen árakon kerülnek majd a piacra.

Az ingatlanpiac most mozog

Az ingatlanpiacon az elmúlt napokban szokatlan gyorsaságú döntések születtek: egyre több vevő már az ingatlan megtekintése után azonnal ajánlatot tesz, ami korábban ritkaságnak számított. Ez annak a jele, hogy sokan már most, a hiteltámogatás indulása előtt biztosítani szeretnék maguknak a jelenlegi árakat, mielőtt azok emelkednének. Ezzel szemben az eladók inkább kivárnak, remélve, hogy az Otthon Start Program hatására az ingatlanok ára tovább emelkedik, ezért sok ajánlatot elutasítanak, és nem engednek az árakból.

A hitelezési oldalon is tapasztalható a várakozás: a vásárlók többsége inkább kivárja a szeptemberi indulást, hogy kedvezőbb feltételekkel vehessen ingatlant. Az ingatlanközvetítők is főként a támogatás utáni időszakra fókuszálnak, így az elmúlt időszakban nem nőtt jelentősen az eladások száma, sőt, több visszalépés is történt.

Mindez egy megfontoltabb, körültekintőbb piac képét mutatja: a vevőknek fontos a pontos tájékozódás és a feltételek ismerete, míg az eladóknak érdemes mérlegelniük, hogy most értékesítsenek vagy várjanak az esetleges áremelkedésre. A kereslet élénkülése mellett a kínálat is bővülhet, így az árak alakulása az elkövetkező hónapokban jelentős változásokat hozhat.