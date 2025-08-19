Ingyen adta horgászbirtokát, pár óra alatt kétezren jelentkeztek

A széki-tavi horgászparadicsom vármegyénkben található, Devecsertől nem messze, a természet lágy ölén, csodás környezetben. A helyi egyesület temérdek tagot számlál, az egyikük Bakonyi Róbert.

Bakonyi Róbert széki-tavi horgászbirtokát ajánlotta fel ingyen a nyári időszakra

Fotó: Bakonyi Róbert

– Az ajkai oldal 111-es stégjét tulajdonlom, de ilyenkor keveset lógatom itt a botjaimat, mert inkább a lakóhelyemhez közeli Csopakon strandolok a szeretteimmel. Ezért a nyár elején úgy döntöttem, hogy a széki-tavi, gondosan berendezett faházamat, a stégemet és a csónakomat ingyen átadom másoknak. A hirdetésemre néhány órán belül kétezren (!) jelentkeztek, vagyis ennyi idő alatt megtelt a június közepétől augusztus végéig terjedő időszak. A szívemet jó érzés töltötte el, hogy ily’ módon segíthettem más pecásoknak és azok családjának vagy barátainak, akik kikapcsolódhattak a nyugalom szigeteként is aposztrofálható birtokomon.

A faházat, a stéget és a csónakot is használhatják a vendégpecások

Forrás: Bakonyi Róbert

Sokan azért nem tesznek valamit a körülöttük lévő emberekért, mert azt hiszik, hogy amit tehetnének, az kevés a változáshoz. Mások nem ismerik fel, hogy tudnának tenni valamit, mert annyira elfoglaltak a saját gondjaikkal, s másokéra már nem jut idejük. Bakonyi Róbert példája mutatja, hogy nem nehéz változást elérni. Manapság kezd megcsappanni a hitünk, hogy még él a jóság, hogy vannak emberek, akik szívükön viselik mások sorsát. Németh László író fogalmazta meg egyszer: „a jóságot azért nem veszik észre az emberek, mert átlátszó, mint a víz és a levegő. Csak ha fogy, az vevődik észre”. Bakonyi Róbert segítőszándéka arra világít rá, hogy nem kell teljességgel elvesztenünk az emberbe, az általa létrehozott világba vetett hitünket és bizalmunkat. Mert nem elsősorban sikeresnek kell lenni, hanem értékesnek.