Inota fénybe borul: közeleg a Fényerőmű és a Sound & Vision fesztivál

Az inotai hőerőmű három ikonikus hűtőtornya ismét életre kel augusztusban. A mára kihalt ipari létesítmény 2023 óta ad otthont az Inota zene- és fényfesztiválnak, amely a közép-európai régió egyik legnagyobb audiovizuális eseményévé kíván válni. A rendezvény különlegessége, hogy egyszerre nyújt elektronikus zenei élményt és monumentális fényművészeti produkciókat, ezzel egyedülálló hangulatot teremtve a Veszprém megye határán fekvő rozsdaövezetben.

Ipari múlt, fénylő jövő Inota szívében – Audiovizuális fesztivál az erőműben

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Fényerőmű Inota 2025 – Magyarország legnagyobb ipari kiállítótere

Idén a zenei programok előtt hetekkel, augusztus 15–24. között már megnyitja kapuit a Fényerőmű. Minden este 18 és 23 óra között látogatható a több mint húsz alkotást felvonultató fényművészeti kiállítás, amelyet hét ország művészei készítettek. A különleges installációk a hűtőtornyok, a turbinacsarnok és a kazántér monumentális tereit töltik meg új élettel. A látogatók beléphetnek az egyik kürtő belsejébe is, ahol speciálisan erre az alkalomra tervezett alkotás várja őket.

Nemzetközi művészgárda és látványvilág

A programban olyan különlegességek szerepelnek, mint Sztojánovits Andrea és Álmos Gergely meditációs térélményt nyújtó Much Closer to the Sun installációja, Karcis Gábor és Liliane Spielmann fényérzékeny virágklaszterei, vagy Dmitry Morozov valós idejű villámlásadatokat feldolgozó fény-hang műve. A spanyol SpY lebegő folyosókat és oszlopokat formál, a francia Collectif Scale pedig lélegző szoborként működő kinetikus alkotást mutat be.

Veszprém vármegye egykori ipari ékköve új fényben: augusztusban Inota Fesztivál

Fotó: archív

A fesztivál napjai és élményei a Balatonról is kőhajításnyira lesznek

A Fényerőmű kiállítása az augusztus 28–30. közötti Inota Fesztivál ideje alatt is látogatható, ekkor már a teljes zenei kínálattal együtt. A Turbinacsarnok, a Periféria néven megnyíló új tér, valamint a hűtőtornyok grandiózus vetítései egyszerre kínálnak technobulit, kísérleti elektronikát és elgondolkodtató művészeti üzeneteket.

Családi nap és tippek a látogatóknak

Augusztus 23-án családi napot rendeznek, gyermekprogramokkal és könnyedebb tárlatvezetésekkel. A szervezők szerint érdemes már délután érkezni, hogy a naplementét követően teljes pompájában élvezhessük, ahogy a fények életre keltik az ipari óriást.