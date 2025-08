Így nőhet az iPhone-ok ára idén

Az iPhone 17 család bemutatója hamarosan esedékes, várhatóan szeptember közepén mutatják be hivatalosan a készülékeket. A legfrissebb információk szerint négy modellt jelenthetnek be: az alap iPhone 17-et, a vékony iPhone 17 Airt, valamint az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max készülékeket – írja az origo.hu.

Az iPhone árát az USA vámjai hamarosan emelni fogják

Fotó: Apple/origo.hu

Az iPhone ára a vámok miatt emelkedik

A termékcsalád nemcsak az iPhone 17 Air debütálása miatt lehet emlékezetes, hanem egy újabb áremelés miatt is. Ennek hátterében az Egyesült Államok vámjai állnak, amelyeket Donald Trump elnök azért vezetett be, hogy ösztönözze az USA-ban eladott termékek hazai gyártását. Az Apple-hez hasonló vállalatok azonban nem hajlandók ezt fontolóra venni, mert az amerikai gyártás beindítása hatalmas beruházást és az ellátási láncok teljes átalakítását igényelné. Ez a folyamat annyira megnövelné a termékek árát, hogy számukra és a vásárlók számára is olcsóbb megfizetni a magas vámot.

Az Apple eddig nem terhelte át a vámköltségeket a vásárlókra, de ez a helyzet nem maradhat fenn örökké. Ennek érdekében a háttérben intenzív tárgyalásokat folytat az alkatrész-beszállítóival, hogy azok csökkentsék áraikat a vámok miatt. Mindezek ellenére a cégnek magasabb árakon kell majd értékesítenie készülékeit, hogy megőrizze megszokott nyereségét.

