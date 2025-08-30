1 órája
Veszprémi retró: ilyen volt iskolásnak lenni a 80-as években + fotókkal!
Neked is nehéz volt a táskád anno? Hogy milyen volt az iskolai élet Veszprémben a 80-as években, mára nosztalgiává szelídült, ahogy mindenkinek, minden városban valószínűleg. A kék iskolaköpeny, a krétaporos táblák, a piros nyakkendős ünnepségek és a menzán elfogyasztott tejbegríz mind hozzátartoztak a diákok mindennapjaihoz. A Fortepan fotói visszahozzák azt a világot, amikor még nem volt mobiltelefon és internet, de volt közösség, játék és valódi barátságok.
Az iskolai élet Veszprémben a 80-as években szigorú szabályokhoz kötődött, de rengeteg közösségi élményt adott. A diákok kék iskolaköpenyben ültek az órákon, a padokon sokszor ott hevert a tornazsák, és mindenki ismerte a kréta nyikorgó hangját a táblán. Az ünnepségeken piros úttörőnyakkendőt kellett viselni, és a gyerekek kisdobosként kezdték, majd úttörőként folytatták iskolai éveiket. A tanórák mellett a sport is fontos szerepet kapott: a városi diákolimpiák, az iskolai kirándulások és a közösségi programok máig emlékezetesek sokak számára.
Iskolai élet Veszprémben a 80-as években – kék köpenyek és úttörőnyakkendők
Menzás tejbegríz és közösségi élmények
A menza ételei közül sokan emlékeznek a borsófőzelékre vagy a tejbegrízre, amely sokszor vitákat is szült a gyerekek között. A közös étkezések azonban mégis hozzátartoztak az iskolai élethez, akárcsak a szünetekben zajló játékok és beszélgetések.
Érdekesség:
A 80-as években a gyerekek heti rendszerességgel jártak úttörő- és kisdobos-foglalkozásokra. Ezeken nemcsak énekeltek és zászlót vittek, hanem közösségi munkát is végeztek – például szemétszedést vagy fásítást.
Ahogy arról a Veol.hu is gyakran beszámol, a múltidéző írások segítenek felidézni azt a világot, amely sokak gyerekkorát meghatározta. A retró fotók olyan pillanatokat örökítettek meg, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az akkori iskolai mindennapok megértése.
A múlt és a jelen találkozása
Az egykori veszprémi iskolások közül ma már sokan szülők, sőt nagyszülők, de a 80-as évek hangulata máig él bennük. Akkoriban még nem volt digitális tábla, de volt közös csengő, ünnepi zászlófelvonás és közös indulóéneklés.
Ma a veszprémi iskolákban már modern taneszközök, digitális oktatás és változatos szabadidős programok várják a gyerekeket, de aki egyszer részese volt a 80-as évek iskolai életének, annak ezek a retró fotók örök emlékeket idéznek fel.
Iskolai élet Veszprémben a 80-as években