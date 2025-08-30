Veszprémi retró: ilyen volt iskolásnak lenni a 80-as években + fotókkal!

Az iskolai élet Veszprémben a 80-as években szigorú szabályokhoz kötődött, de rengeteg közösségi élményt adott. A diákok kék iskolaköpenyben ültek az órákon, a padokon sokszor ott hevert a tornazsák, és mindenki ismerte a kréta nyikorgó hangját a táblán. Az ünnepségeken piros úttörőnyakkendőt kellett viselni, és a gyerekek kisdobosként kezdték, majd úttörőként folytatták iskolai éveiket. A tanórák mellett a sport is fontos szerepet kapott: a városi diákolimpiák, az iskolai kirándulások és a közösségi programok máig emlékezetesek sokak számára.

Iskolai élet Veszprémben a 80-as években – retró fotókon a múlt

Forrás: Fortepan/Szalay Béla

Iskolai élet Veszprémben a 80-as években – kék köpenyek és úttörőnyakkendők

Menzás tejbegríz és közösségi élmények

A menza ételei közül sokan emlékeznek a borsófőzelékre vagy a tejbegrízre, amely sokszor vitákat is szült a gyerekek között. A közös étkezések azonban mégis hozzátartoztak az iskolai élethez, akárcsak a szünetekben zajló játékok és beszélgetések.

Érdekesség: A 80-as években a gyerekek heti rendszerességgel jártak úttörő- és kisdobos-foglalkozásokra. Ezeken nemcsak énekeltek és zászlót vittek, hanem közösségi munkát is végeztek – például szemétszedést vagy fásítást.

Ahogy arról a Veol.hu is gyakran beszámol, a múltidéző írások segítenek felidézni azt a világot, amely sokak gyerekkorát meghatározta. A retró fotók olyan pillanatokat örökítettek meg, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az akkori iskolai mindennapok megértése.

A múlt és a jelen találkozása

Az egykori veszprémi iskolások közül ma már sokan szülők, sőt nagyszülők, de a 80-as évek hangulata máig él bennük. Akkoriban még nem volt digitális tábla, de volt közös csengő, ünnepi zászlófelvonás és közös indulóéneklés.

Ma a veszprémi iskolákban már modern taneszközök, digitális oktatás és változatos szabadidős programok várják a gyerekeket, de aki egyszer részese volt a 80-as évek iskolai életének, annak ezek a retró fotók örök emlékeket idéznek fel.

