Tanévkezdés könnyedén – Játssz velünk te is!

A nyár vége nem könnyű időszak a családoknak. Lassan véget ér a szünidő, és az iskolakezdésre való felkészülés rengeteg pluszterhet jelent a szülőknek. Szerencsére nem feltétlenül kell problémaként megélni ezt az időszakot, például, ha egy játékkal kezdenél, kattints ide!

Játékos iskolakezdés a Veollal

Illusztráció: Mediaworks

A szeptember izgalmas, egyben stresszes időszak a családok életében. Persze, az iskolakezdés játékos is lehet! A szülők tíz napon át, ötféle játékban tehetik próbára az ügyességüket. A sikeres teljesítők sorsoláson vesznek részt, naponta nyerhetnek vásárlási utalványokat, végül a fődíj is az övék lehet.

Játékos iskolakezdés

Az utalványok nemcsak a kötelező tanszerek beszerzését könnyítik meg, többféle céllal is felhasználhatók, hiszen a szülőknek a füzeteken és ceruzákon kívül időre, energiára és feltöltődésre is szükségük van.

Vegyél részt te is a játékos iskolakezdésben! Játssz velünk augusztus 21. és 30. között, kattints erre a linkre, és könnyítsd meg a dolgodat! A tíznapos játékban kétnaponta új lehetőség vár rád – ne hagyd ki, hiszen minden önfeledt pillanat jól jön majd a szeptemberi rohanásban.

A játékszabályzatot itt vagy a játék oldalán érheted el!