augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Becsengetés

1 órája

Iskolakezdés: kánikulával indul a tanév

Címkék#levegő#Köpönyeg hu#csúcshőmérséklet#meteorológus

Szeptember első napján ismét megszólal az iskolákban a csengő. Az iskolakezdés idején nyárias melegre számíthatnak a diákok.

Seres Elizabeth

Vége a vakációnak, hétfő reggel országszerte újra megtelnek az iskolapadok. Bár szeptember elsejével hivatalosan kezdetét veszi az iskola, az időjárás egyelőre nem akar tudomást venni az ősz érkezéséről, meleg lesz az iskolakezdés napján. A diákoknak és a szülőknek a tanév első napján igazi nyárias forróságra kell készülniük: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint 30 fok körüli hőség várja majd a gyerekeket a tanterembe való visszatéréskor.

Az iskolakezdés első napján nyárias forróságra számíthatnak a diákok, közel harminc fokban Forrás: archív/veol.hu
Az iskolakezdés napján nyárias forróságra számíthatnak a diákok
Fotó: veol.hu

Az iskolakezdés napján tombol a nyár

A meteorológusok szerint hétfőn reggel ugyan még friss idő lesz, de délelőtt gyorsan felmelegszik a levegő, délutánra pedig ismét nyárias meleg lesz. A legtöbb helyen ragyogó napsütés ígérkezik, csupán a nyugati országrészben fordulhat elő egy-egy zápor. A rövidnadrágok, nyári ruhák tehát maradhatnak elöl, a kabátok még biztosan nem kerülnek elő.

És ami még fontos: az előrejelzés szerint a folytatás sem lesz sokkal hűvösebb. Az első szeptemberi napokban továbbra is 28–30 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk, így az ősz csak a naptárban érkezik meg, a valóságban még néhány napig kitart a nyár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu