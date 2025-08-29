Iskolakezdés: kánikulával indul a tanév

Vége a vakációnak, hétfő reggel országszerte újra megtelnek az iskolapadok. Bár szeptember elsejével hivatalosan kezdetét veszi az iskola, az időjárás egyelőre nem akar tudomást venni az ősz érkezéséről, meleg lesz az iskolakezdés napján. A diákoknak és a szülőknek a tanév első napján igazi nyárias forróságra kell készülniük: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint 30 fok körüli hőség várja majd a gyerekeket a tanterembe való visszatéréskor.

Fotó: veol.hu

A meteorológusok szerint hétfőn reggel ugyan még friss idő lesz, de délelőtt gyorsan felmelegszik a levegő, délutánra pedig ismét nyárias meleg lesz. A legtöbb helyen ragyogó napsütés ígérkezik, csupán a nyugati országrészben fordulhat elő egy-egy zápor. A rövidnadrágok, nyári ruhák tehát maradhatnak elöl, a kabátok még biztosan nem kerülnek elő.

És ami még fontos: az előrejelzés szerint a folytatás sem lesz sokkal hűvösebb. Az első szeptemberi napokban továbbra is 28–30 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk, így az ősz csak a naptárban érkezik meg, a valóságban még néhány napig kitart a nyár.