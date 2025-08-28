Így vigyázz a gyermekedre! A rendőrség tanácsai a tanév első napjára

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak elmondta, hogy a legfontosabb az iskolakezdés első napján, hogy a családok időben induljanak el, mert megnövekedett forgalomra kell számítani.

A rendőrök vigyáznak a gyerekekre az iskolakezdés első napján

Fotó: police.hu

Mindig ott parkoljunk, ahol szabályos, ugyanis egy szabálytalanul várakozó autónál egy úttestre lépő gyermeket nehezebb észrevenni a jármű takarásából. A kijelölt gyalogátkelőhelyeket pedig mérsékelt sebességgel közelítsük meg – hangsúlyozta a szóvivő.

Iskolakezdés: mire figyeljünk?

Bartók Judit azt is elmondta, hogy ha tehetik, a szülők inkább gyalogosan kísérjék el a gyermekeket az iskolába, hiszen tanévkezdéskor a sok tanszer miatt a legtöbben a gépjárművet választják, ezáltal többen lesznek az utakon, a parkolókban, az emberek türelmetlenebbé, ingerültebbé válnak. Mindenkit fokozott óvatosságra, körültekintésre, türelemre és megfelelő toleranciára intenek.

A rendőrök szeptember 1-jén kint lesznek a nagyobb forgalmú utaknál lévő oktatási intézmények környezetében, segítik a gyalogosok közlekedését, adott esetben átsegítik a nagyobb számú gyalogos közönséget az úttesten, illetve megállítják a forgalmat. Az olyan kereszteződésekben, ahol több gépjárműre kell számítani, ha a helyzet úgy kívánja rendőri irányítással is be fognak avatkozni. A vármegyében valamennyi oktatási intézményre kiemelt figyelmet fordítanak a rendőrök és igyekeznek mindenhol a balesetmentes közlekedést elősegíteni tanévkezdéskor – mondta Bartók Judit.