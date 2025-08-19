Megérkeztek az iskolaszerek a boltok polcaira, de mégis mennyi az annyi?

Aki nem olyan szerencsés, hogy örökli a tanszereit, annak újonnan kell vásárolni az iskolakezdéshez szükséges eszközöket. Azonban az áruházláncok akciós termékei lehetőséget adnak arra, hogy ne legyen anyagilag komoly megterhelés a tanszervásárlás a családoknak. Megnéztük, hogy a Lidl, a Tesco és a Penny kínálatában milyen áron szerezhetők be az iskolatáskák, tolltartók és egyéb tanszerek.

Az iskolakezdés előtt ajánlott mielőbb beszerezni a fontos iskolaszereket, tanszereket

Fotó: Getty Images

Iskolakezdés: akciós tanszerek az áruházakban

Az egyik legfontosabb iskolaszerek a füzetek, melyek elengedhetetlen részei az iskolai óráknak. Matekórára kockás füzet kell, magyarórára vonalas, idegen nyelvhez szótárfüzet, és ne feledkezzünk el az énekfüzetről sem. A Lidl üzleteiben a dizájnos füzeteket A5-ös méretben 99 Ft-ért, az A4-es méreteket 199 Ft-ért árulják. A dizájn nélküli füzetekhez még olcsóbban, akár 100 forint alatt is hozzájuthatunk. A spirálfüzetek viszont drágábbak, 300 és 500 forint között mozognak. A Tesco ajánlatában mind a dizájn, mind a sima füzetek drágábbak, sok esetben több 100 forint fölötti az eltérés. A Penny füzetei már közelebb vannak a Lidl áraihoz, de még így is a legelső áruház adja a legolcsóbban a füzeteket.

A megvásárolt füzeteket be is kell kötni, ami mindig macerás. A Lidlben az öntapadós füzetborító 500 és 900 Ft között mozog, a Tescóban 800-900. Sima papírlapra is szükségük lehet a gyerekeknek, amit a Penny üzletiben 200 Ft-ért, a Tescóban 200-400, a Lidlben 100-150 Ft között vásárolhatunk.

Az iskolatáskákat a Tescóban 10000 forint felett tudunk csak vásárolni, ennél olcsóbban ovis és kisgyermektáskákat adnak. Átlagosan 15 000 forinttal kell számolnunk, ha itt szeretnénk táskát vásárolni. Amennyiben viszont rendelkezünk Clubcarddal, akár 4000 forintot is megspórolhatunk. A Pennyben ezzel szemben az akciós hátizsákok, bár nem olyan dizájnosak, mindössze 10 000 forintba kerülnek. A Lidlnél akciósan hozzájuthatunk iskolaszettekhez, melyek tartalmaznak táskát, tornazsákot és tolltartót, összesen 20 ezer forintért.

A Pennyben a filctollakat 800 és 2000 Ft közt árulják, a színes ceruzákat szintén 800 Ft körül, míg a tolltartókat 2000 forintért. A Tesco a színes ceruzákat már 200 forintól árulja, de vannak ennél jóval drágábbak is. A grafitceruzák 400 forinttól elérhetőek, de a filctollakért már 1000 Ft felett kell gondolkodni, a tolltartók pedig 4000 Ft környékén mozognak. A Lidlben akár már 600 Ft-ért lehet színesceruza-szettünk, filctollkészletünk pedig 500 forintért, egy telepakolt tolltartó 3000 Ft-ből kijön.