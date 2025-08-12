„Szinte menekültem a buszról” – megszólalt a megalázó helyzetbe került nő

Nem kérdés, a buszsofőr megalázó helyzetbe hozta a segíteni akaró nőt, akinek egy célja volt, hogy az iskolatáska eljusson a kis címzetthez. A történet az eset előtt néhány nappal kezdődött, amikor Hajnalka a Facebookon meghirdette az iskolaszert rászoruló gyermeknek.

Ez az iskolatáska célba juttatása okozott megalázó pillanatokat

Forrás: Facebook

Az iskolatáska célba juttatása különös fordulatot vett

Egy pápai édesanya jelentkezett, aki négy gyermeket nevel albérletben.

– Nem tudtak eljönni a táskáért, ezért gondolkodtam, hogyan oldhatnám meg. Egy ismerős javasolta, hogy kérjek meg egy buszsofőrt, hátha elviszi. Korábban sosem küldtem így csomagot – mesélte Hajnalka, aki amikor a busz indulása előtt odalépett a sofőrhöz, illedelmesen elmondta, hogy egy kislánynak szánt iskolatáskát szeretne Pápára eljuttatni.

– Végig se mondtam, már csóválta a fejét, és közölte: nem visz semmit sehová. Mondtam, hogy egy kislány várja, de hajthatatlan maradt. Elfogadtam, hogy nem viheti el, de a stílusa nagyon bántó volt.

A jótékony nő nem adta fel

Hajnalka ezután leszállt, visszament a parkolóban várakozó férjéhez, de nem nyugodott bele: mindenképp segíteni akart. Visszaszállt a buszra, és az utasok között keresett önkéntest. Egy hölgy vállalta is, hogy magával viszi a csomagot.

– Miközben a telefonszámomat adtam meg a segítőnek, a sofőr becsukta az ajtót, mondván indulási ideje van. Nyilván idegességemben nem néztem az időt, de ha felszólít, hogy szálljak le, mert indulnia kell, természetesen megtettem volna, de szerintem szándékosan nem jelezte, mert meg akart leckéztetni. Háromszor kértem, hogy nyissa ki az ajtót, de nem reagált. Aztán elindult. Jegyet kért, mondtam, hogy nem utazom. Erre csak annyit mondott: akkor Pápáig ingyen visz, ami 65 kilométerre van.

A sofőr nemcsak elutasította az iskolatáska szállítását, hanem nem engedte leszállni a felajánlót a buszról

Forrás: illusztráció/veol.hu

A segíteni akaró nő nem tudott leszállni

A nő – a kocsikulccsal a zsebében – nem tudta, hol lesz a következő megálló, közben férje a parkolóban várta. Végül több kilométerrel később, a vasútállomáson álltak meg. Hajnalka újra az első ajtón próbált leszállni, de a sofőr ezt is megtagadta. „Mondta, menjek a hátsó ajtóhoz, de féltem, hogy azt sem nyitja ki. Végül az utasok jelezték, hogy kinyitotta, szinte menekültem a buszról.”