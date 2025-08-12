1 órája
„Szinte menekültem a buszról” – megszólalt a megalázó helyzetbe került nő
Egy nő jószándékú adományozása rémálomba fordult, amikor egy buszsofőr nemcsak elutasította az iskolatáska szállítását, hanem nem engedte leszállni a buszról. A megalázó helyzet a közösségi médiában pillanatok alatt vírusszerűen terjedt, több ezer megosztást és százával érkező támogató hozzászólást hozva. A szerencsétlenül járt nő, Hajnalka kérésünkre felidézte az iskolatáska átadása miatti megalázó perceket.
Nem kérdés, a buszsofőr megalázó helyzetbe hozta a segíteni akaró nőt, akinek egy célja volt, hogy az iskolatáska eljusson a kis címzetthez. A történet az eset előtt néhány nappal kezdődött, amikor Hajnalka a Facebookon meghirdette az iskolaszert rászoruló gyermeknek.
Az iskolatáska célba juttatása különös fordulatot vett
Egy pápai édesanya jelentkezett, aki négy gyermeket nevel albérletben.
– Nem tudtak eljönni a táskáért, ezért gondolkodtam, hogyan oldhatnám meg. Egy ismerős javasolta, hogy kérjek meg egy buszsofőrt, hátha elviszi. Korábban sosem küldtem így csomagot – mesélte Hajnalka, aki amikor a busz indulása előtt odalépett a sofőrhöz, illedelmesen elmondta, hogy egy kislánynak szánt iskolatáskát szeretne Pápára eljuttatni.
– Végig se mondtam, már csóválta a fejét, és közölte: nem visz semmit sehová. Mondtam, hogy egy kislány várja, de hajthatatlan maradt. Elfogadtam, hogy nem viheti el, de a stílusa nagyon bántó volt.
A jótékony nő nem adta fel
Hajnalka ezután leszállt, visszament a parkolóban várakozó férjéhez, de nem nyugodott bele: mindenképp segíteni akart. Visszaszállt a buszra, és az utasok között keresett önkéntest. Egy hölgy vállalta is, hogy magával viszi a csomagot.
– Miközben a telefonszámomat adtam meg a segítőnek, a sofőr becsukta az ajtót, mondván indulási ideje van. Nyilván idegességemben nem néztem az időt, de ha felszólít, hogy szálljak le, mert indulnia kell, természetesen megtettem volna, de szerintem szándékosan nem jelezte, mert meg akart leckéztetni. Háromszor kértem, hogy nyissa ki az ajtót, de nem reagált. Aztán elindult. Jegyet kért, mondtam, hogy nem utazom. Erre csak annyit mondott: akkor Pápáig ingyen visz, ami 65 kilométerre van.
A segíteni akaró nő nem tudott leszállni
A nő – a kocsikulccsal a zsebében – nem tudta, hol lesz a következő megálló, közben férje a parkolóban várta. Végül több kilométerrel később, a vasútállomáson álltak meg. Hajnalka újra az első ajtón próbált leszállni, de a sofőr ezt is megtagadta. „Mondta, menjek a hátsó ajtóhoz, de féltem, hogy azt sem nyitja ki. Végül az utasok jelezték, hogy kinyitotta, szinte menekültem a buszról.”
A nő taxival tért vissza a parkolóba – 2300 forintért. „Csak halkan jegyzem meg: mi lett volna, ha nem a férjemet, hanem a kilencéves kislányomat hagyom ott?” – tette fel jogosan a kérdést.
Az iskolatáska végül célba ért
A kislány édesanyja, Anna meghatottan köszönte meg az ajándékot: „Az én kislányom kapta a táskát, nagyon örült neki. Köszönöm Hajnalkának a sok fáradozást, és sajnálom, ami történt. Remélem, a sofőr megkapja a méltó büntetését.”
A sofőr viselkedése sokakat felháborított. „Nem számítottam ekkora publicitásra. A családom biztatott, hogy osszam meg, és örülök, hogy ennyien mellém álltak” – mondta Hajnalka.
A hivatalos következmények egyelőre nem ismertek. A busztársaság még nem kereste meg az érintettet, de több volános dolgozó írt neki. Hajnalka rendőrségi feljelentést tervez. A MÁV-csoport sajtóosztályát is megkerestük; válaszukat közölni fogjuk.