Ittas vezetés miatt körözik a pápai férfit

A Budapest Környéki Törvényszék bírósági csoportja keresi Győrfy Lászlót. Az intézkedés oka, hogy a férfi ellen ittas vezetés miatt indult eljárás, amelynek során elfogatóparancs lépett érvénybe. A keresett személy 1973. augusztus 25-én született Pápán.

Fotó: Police.hu

A hatóságok a nyilvánosság segítségét kérik az ittas vezetést elkövető

A bíróság 2025. július 30-án adta ki a határozatot. A körözést a Pápai Rendőrkapitányság hajtja végre, a rendőrség kéri, hogy aki a keresett személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelezze a megadott elérhetőségeken. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 236. paragrafusa alapján indult eljárás, amely az ittas vezetés bűncselekményét szabályozza.

A hatóságok szabálysértésként kezelik, ha a véralkohol szintje alacsony (0,5 g/l alatt), ilyenkor:

pénzbírság

járművezetéstől való eltiltás (általában több hónapra)

Bűncselekménynek minősül (0,5 g/l felett, vagy közúti veszélyeztetés esetén), és akkor:

pénzbüntetés (napidíj formájában, több százezer forintig is)

járművezetéstől eltiltás (általában 1–10 év, de akár végleg is)

szabadságvesztés (alapesetben 1 évig terjedhet, de súlyosabb következményeknél több is lehet)

Súlyosító körülmények:

Ha valaki balesetet okoz ittasan → a büntetés akár 3 év szabadságvesztés is lehet.

Ha halálos balesetet okoz → ennél is súlyosabb ítélet várható, akár 5–10 év szabadságvesztés.

Ha visszaeső, tehát már volt hasonló ügye → automatikusan súlyosabb büntetést szabnak ki.

Hova lehet jelezni, ha valakinek információja van a képen látható férfiról?

A Pápai Rendőrkapitányság 89/313-011-es telefonszámán, vagy a központi segélyhívó számon tehet bejelentést. A rendőrség hangsúlyozza: minden bejelentést bizalmasan kezelnek, a körözött személy felkutatása érdekében.