Rendőrségi felhívás

Ittas vezetés miatt körözik a pápai férfit

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#Budapest Környéki Törvényszék#bírság#ittas vezetés

Alkoholos befolyás alatt járművet vezetni minden esetben büntetendő: a legenyhébb szankció pénzbírság és a jogosítvány elvétele, a legsúlyosabb pedig akár több év börtön is lehet. A fotón látható férfi ellen a vád ittas vezetés, mutatjuk a lehetséges büntetési tételeket, és hogy kit értesíthet, ha érdemi információja van a pápai sofőrről.

A Budapest Környéki Törvényszék bírósági csoportja keresi Győrfy Lászlót. Az intézkedés oka, hogy a férfi ellen ittas vezetés miatt indult eljárás, amelynek során elfogatóparancs lépett érvénybe. A keresett személy 1973. augusztus 25-én született Pápán.

Körözés: elfogatóparancs született ittas vezetés ügyében
Győrfy László ellen ittas vezetés miatt indult eljárás, amelynek során elfogatóparancs lépett érvénybe
Fotó: Police.hu

 

A hatóságok a nyilvánosság segítségét kérik az ittas vezetést elkövető

A bíróság 2025. július 30-án adta ki a határozatot. A körözést a Pápai Rendőrkapitányság hajtja végre, a rendőrség kéri, hogy aki a keresett személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelezze a megadott elérhetőségeken. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 236. paragrafusa alapján indult eljárás, amely az ittas vezetés bűncselekményét szabályozza. 

A hatóságok szabálysértésként kezelik, ha a véralkohol szintje alacsony (0,5 g/l alatt), ilyenkor:

  • pénzbírság
  • járművezetéstől való eltiltás (általában több hónapra)

Bűncselekménynek minősül (0,5 g/l felett, vagy közúti veszélyeztetés esetén), és akkor:

  • pénzbüntetés (napidíj formájában, több százezer forintig is)
  • járművezetéstől eltiltás (általában 1–10 év, de akár végleg is)
  • szabadságvesztés (alapesetben 1 évig terjedhet, de súlyosabb következményeknél több is lehet)

Súlyosító körülmények:

  • Ha valaki balesetet okoz ittasan → a büntetés akár 3 év szabadságvesztés is lehet.
  • Ha halálos balesetet okoz → ennél is súlyosabb ítélet várható, akár 5–10 év szabadságvesztés.
  • Ha visszaeső, tehát már volt hasonló ügye → automatikusan súlyosabb büntetést szabnak ki.

Hova lehet jelezni, ha valakinek információja van a képen látható férfiról?

A Pápai Rendőrkapitányság 89/313-011-es telefonszámán, vagy a központi segélyhívó számon tehet bejelentést. A rendőrség hangsúlyozza: minden bejelentést bizalmasan kezelnek, a körözött személy felkutatása érdekében.

 

