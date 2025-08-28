1 órája
Ittas vezetés miatt körözik a pápai férfit
Alkoholos befolyás alatt járművet vezetni minden esetben büntetendő: a legenyhébb szankció pénzbírság és a jogosítvány elvétele, a legsúlyosabb pedig akár több év börtön is lehet. A fotón látható férfi ellen a vád ittas vezetés, mutatjuk a lehetséges büntetési tételeket, és hogy kit értesíthet, ha érdemi információja van a pápai sofőrről.
A Budapest Környéki Törvényszék bírósági csoportja keresi Győrfy Lászlót. Az intézkedés oka, hogy a férfi ellen ittas vezetés miatt indult eljárás, amelynek során elfogatóparancs lépett érvénybe. A keresett személy 1973. augusztus 25-én született Pápán.
A hatóságok a nyilvánosság segítségét kérik az ittas vezetést elkövető
A bíróság 2025. július 30-án adta ki a határozatot. A körözést a Pápai Rendőrkapitányság hajtja végre, a rendőrség kéri, hogy aki a keresett személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelezze a megadott elérhetőségeken. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 236. paragrafusa alapján indult eljárás, amely az ittas vezetés bűncselekményét szabályozza.
A hatóságok szabálysértésként kezelik, ha a véralkohol szintje alacsony (0,5 g/l alatt), ilyenkor:
- pénzbírság
- járművezetéstől való eltiltás (általában több hónapra)
Bűncselekménynek minősül (0,5 g/l felett, vagy közúti veszélyeztetés esetén), és akkor:
- pénzbüntetés (napidíj formájában, több százezer forintig is)
- járművezetéstől eltiltás (általában 1–10 év, de akár végleg is)
- szabadságvesztés (alapesetben 1 évig terjedhet, de súlyosabb következményeknél több is lehet)
Súlyosító körülmények:
- Ha valaki balesetet okoz ittasan → a büntetés akár 3 év szabadságvesztés is lehet.
- Ha halálos balesetet okoz → ennél is súlyosabb ítélet várható, akár 5–10 év szabadságvesztés.
- Ha visszaeső, tehát már volt hasonló ügye → automatikusan súlyosabb büntetést szabnak ki.
Hova lehet jelezni, ha valakinek információja van a képen látható férfiról?
A Pápai Rendőrkapitányság 89/313-011-es telefonszámán, vagy a központi segélyhívó számon tehet bejelentést. A rendőrség hangsúlyozza: minden bejelentést bizalmasan kezelnek, a körözött személy felkutatása érdekében.