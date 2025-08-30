Megújul a járda a veszprémi Ibolya utcában

A veszprémi Ibolya utcában elkezdik a felújítást az Almádi úti körforgalomtól az Orgona utcáig, az utca északi oldalán. A munkálatok során új járda épül, így a gyalogosok biztonságosan közlekedhetnek, de az autósoknak kisebb korlátozásokra kell számítaniuk.

A felújítás során új járda készül az Ibolya utcában a gyalogosok biztonsága érdekében

Fotó: Getty Images-illusztráció

Új járda épül az Ibolya utcában

A beruházás célja, hogy a gyalogosok számára biztonságos és kényelmes közlekedést biztosítson. A kivitelezés a szerződés szerint várhatóan november 19-ig fejeződik be. A munkálatok ideje alatt az Ibolya utcában a közlekedés korlátozottan, de folyamatosan biztosított lesz. Parkolni azonban egyik oldalon sem lehet majd, ezért a városvezetés fokozott figyelmet kér a helyszíni ideiglenes forgalmi jelzések követésére.

A város köszöni az érintett lakosok türelmét és megértését a felújítás ideje alatt.