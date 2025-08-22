Kóstoljunk együtt jeges édességet a múltból: Helló, Leo! (+ videó)

A fagyi ára több mint három évtizeden át változatlan maradt, miközben az alapanyagok és a munkaerő költségei folyamatosan emelkedtek. A cukrászok és fagylaltosok ezért különféle kényszermegoldásokhoz folyamodtak: gyakran már csak a nevükben emlékeztettek fagylaltra az olcsóbb, vizesebb „kásák”, amelyeket a tölcsérbe adagoltak – írja a toretro.hu a jégkrémek elterjedéséről.

A Roll és a Leo harcából végül az oroszlános jégkrém jött ki győztesen

Fotó: Retro, made in Hungária/Facebook

Az állam először külföldről kezdte a jégkrémet importálni, majd ösztönözni kezdték a hazai gyártás beindítását is. Az új technológia bevezetésére két vállalat is vállalkozott.

A fagylalt után újdonság volt a jégkrém

1974-ben a körmendi „Lacta” Tápszergyár elindította a Roll jégkrémek gyártását. Az üzemben a tápszergyártásból visszamaradt tejszármazékokat hasznosították a termelésben. Egy évvel később a Sasad Mgtsz keretein belül működő Budatej is piacra lépett új, törökbálinti üzemével. Ekkor született a jól ismert szlogen: „Helló, Leo!”

A két versenytárs közül végül a Leo aratott nagyobb sikert. A Budatej teljes kapacitással működtette a gépsorokat, és 1980-ra már évi 60 millió pálcikás jégkrémet gyártottak. A poharas változatokkal együtt ez mintegy 1800 tonna Leót jelentett évente. A gyár indulásakor mindössze 5 hűtőkamionnal rendelkezett, számukat 1980-ra 32-re növelték. Emellett 14 millió forintért 700 hűtőpultot vásároltak, amelyeket ingyen biztosítottak az üzleteknek – egy módszer, amelyet a mai jégkrémpiac is követ.

A Budatej nagy hangsúlyt fektetett az ízválaszték bővítésére is: a kezdeti vanília és csokoládé mellett hamar megjelent a narancsos, diós, banános és rumos változat. Az állami propaganda mindent megtett, hogy a jégkrémet népszerűsítse: hangsúlyozták, hogy a fagyival szemben hónapokig eltartható, megőrzi a tej jótékony hatásait, nem vizesedik, és nem képződnek benne jégkristályok. A Leo még hosszabb fagyasztás után is valódi jégkrém maradt, és – a korabeli meggyőződés szerint – nem okozott torokfájást a gyerekeknek.

A dolgozó emberek gyorsan megkedvelték az újdonságot, és az sem tartotta vissza őket, hogy egy pálcikás jégkrém ára akár három gombóc fagylalt árával is vetekedett. Amikor sikerült hozzájutni, sokan alaposan feltöltötték vele otthoni fagyasztójukat – olvasható a toretro.hu oldalán.