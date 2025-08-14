augusztus 14., csütörtök

Így nyelték el a város fényei a Perseidákat

Minden év augusztusában az égbolt különleges látványossággal ajándékoz meg minket: a Perseidák meteorrajjal.

Csizi Péter

Ez a lenyűgöző csillaghullás, amely a Perseus csillagkép irányából érkezik, évezredek óta varázsolja el az emberiséget. 

Minden év augusztusában az égbolt különleges látványossággal ajándékoz meg minket: a Perseidák meteorrajjal
Fotó: Shutterstock

Kedd éjszaka szerettük volna megcsodálni ezt a természetes jelenséget, hiszen óránként 60-100 meteort is láthattunk volna. Azonban a városi fények „zaja" elnyomta a látványt, így hoppon maradtunk. Szomorúan nyugtáztuk, hogy erre ismét egy évet kell várnunk. Előre figyelmeztettek, hogy ha meg szeretnénk figyelni ezt a páratlan égi jelenséget, lehetőleg a várostól minél messzebb tegyük. A természet ilyenkor halkan, de határozottan hív bennünket: hagyjuk magunk mögött a zajt és a neonfényt, s lépjünk ki az éjszaka tiszta ölébe, ahol az ég mesél.

 

