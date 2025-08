Michael Jackson egykori duettpartnere lépett fel Paloznakon (galéria + videó)

A Paloznaki Jazzpiknik második napján estére az időjárás szelesre váltott, a hűvös levegő pedig sok embert elriasztott. Emiatt a 23 órakor kezdődő Judith Hill-koncert elején csak lézengtek az emberek. Amikor viszont meghallották az énekesnő gyönyörű hangját, a tömeg elkezdett visszaszállingózni.

Judith Hill családjával együtt lépett a Paloznaki Jazzpiknik színpadára

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Los Angelesből indult énekesnő Michael Jackson mellett és Prince oldalán is ott volt vokalistaként, ami hihetetlen tehetségéről tesz tanúbizonyságot.

Judith Hill családjával együtt zenélt

A koncert valójában egy családi fellépés volt, ugyanis Judith Hill édesanyja, Michiko Hill zongorán, míg édesapja, Robert Lee „Pee Wee" Hill gitáron követte lányát. Ami még érdekesebb, hogy az énekesnő anyukája japán származású, apukája pedig afroamerikai. Így született meg a csodálatos hangú és kinézetű Judith Hill, aki pop, soul, kortárs R&B, funk és jazz műfajú dalaival koronázta meg a Paloznaki Jazzpiknik második napját. Ha eddig nem is ismerték annyian, most már mindenki tudni fogja, ki is az a Judith Hill.