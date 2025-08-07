Egy kápolna, amit elnyel a természet – Szent György-hegy

Ahogy korábban már írtunk róla, különös hangulatú, romos kápolna bújik meg a Szent György-hegy oldalában. Akkori képeinken az épület összeomlás előtti állapotát mutattuk meg. Most egy urbex fotós is felkereste a helyszínt, és friss képeken örökítette meg az egykor lakott, mára elhagyatott birtokot, amely a Szent György-hegy csendes, északi lejtőjén áll, és amelyet lassan, szinte észrevétlenül foglal vissza magának a természet.

A Szent György-hegy oldalában egy elhagyatott, romos kápolna rejtőzik a fák között

Fotó: olvasói fotó

A Szent György-hegyen áll romosan a kápolna

A hegy északi részén álló épületet sűrű növényzet lepte el, mintha a természet szándékosan próbálná elrejteni a kíváncsi tekintetek elől. A falak még állnak, de több helyen repedezettek, a tetőszerkezet roskadozik, és már nem nyújt védelmet az időjárás viszontagságai ellen. Odabent elhagyatott helyiségek, omladozó vakolat és széthullott berendezés fogadja azt, aki mégis belép.

Az udvart is visszahódította a természet: gaz, bokrok és befutott fák nőtték be a hajdani ösvényt. A romos állapot, a csend és az enyészet látványa egyfajta sajátos hangulatot áraszt, mintha megállt volna itt az idő.