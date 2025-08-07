augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emmaus

1 órája

Egy kápolna, amit elnyel a természet – Szent György-hegy

Címkék#Balaton-felvidék#Ify-kápolna#Szent György-hegy

Egy különös hangulatú, romos épület bújik meg a természet lágy ölén. A Szent György-hegy északi oldalán található kápolna mára elhagyatottá vált, és lassan visszafoglalja a növényzet.

Seres Elizabeth

Ahogy korábban már írtunk róla, különös hangulatú, romos kápolna bújik meg a Szent György-hegy oldalában. Akkori képeinken az épület összeomlás előtti állapotát mutattuk meg. Most egy urbex fotós is felkereste a helyszínt, és friss képeken örökítette meg az egykor lakott, mára elhagyatott birtokot, amely a Szent György-hegy csendes, északi lejtőjén áll, és amelyet lassan, szinte észrevétlenül foglal vissza magának a természet.

A Szent György-hegy oldalában egy elhagyatott, romos kápolna rejtőzik a fák között  Fotó: olvasói fotó
A Szent György-hegy oldalában egy elhagyatott, romos kápolna rejtőzik a fák között 
Fotó: olvasói fotó

A Szent György-hegyen áll romosan a kápolna

A hegy északi részén álló épületet sűrű növényzet lepte el, mintha a természet szándékosan próbálná elrejteni a kíváncsi tekintetek elől. A falak még állnak, de több helyen repedezettek, a tetőszerkezet roskadozik, és már nem nyújt védelmet az időjárás viszontagságai ellen. Odabent elhagyatott helyiségek, omladozó vakolat és széthullott berendezés fogadja azt, aki mégis belép.

Az udvart is visszahódította a természet: gaz, bokrok és befutott fák nőtték be a hajdani ösvényt. A romos állapot, a csend és az enyészet látványa egyfajta sajátos hangulatot áraszt, mintha megállt volna itt az idő.

Egy kápolna, amit elnyel a természet – Szent György-hegy

Fotók: Olvasói fotók

Bár az épület nem látogatható, sok kiránduló halad el a közelében, hiszen a Szent György-hegy a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb túracélpontja. A szőlőültetvények, a bazaltorgonák és a lenyűgöző kilátás miatt sokan járják be ezt a vidéket és talán meg is torpannak néhány percre az omladozó ház mellett, nem is sejtve, milyen történeteket rejtenek a falak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu