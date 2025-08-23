augusztus 23., szombat

Baleset

35 perce

Kék-sárga kárbejelentő: részletes tudnivalók a használatáról

Címkék#mabisz#papíralapú#gépjármű

A kék-sárga kárbejelentő egy hivatalos dokumentum, amelyet közúti baleset esetén a részt vevő felek töltenek ki közösen. Legfőbb célja, hogy egységes formában, részletesen rögzítse a baleset körülményeit, a gépjárművek és vezetők adatait, valamint a kötelező biztosítás részleteit – mindez szükséges a kárrendezéshez, mert a biztosítók ezen adatok alapján indítják meg a vizsgálatot és a kifizetési folyamatot.

Medve Zoltán

Ajánlott azonnal, a baleset helyszínén kitölteni, különösen ha személyi sérülés nem történt és a felek közösen megegyeznek a felelősségről. Ha sokkhatás vagy sérülés miatt ez nem lehetséges, minél hamarabb célszerű pótolni, hogy az esemény összes részlete pontoson rögzítve legyen a kék-sárga kárbejelentő lapon.

A kék-sárga kárbejelentő lapon részletesen kell rögzíteni a baleset körülményeit, a járművek és a vezetők adatait
Illusztráció: Medve Zoltán

Hogyan kell kitölteni a kék-sárga kárbejelentő lapot?

A rendőrségi jegyzőkönyv nem helyettesíti a kárbejelentőt, így akkor is ki kell tölteni, ha rendőrt hívtak.

Károkozó fél: 5 munkanapon belül a saját biztosítójánál jelezni kell a kárt.

Károsult fél: 30 napon belül jelentheti be a káreseményt a károkozó biztosítójánál.

Szerezze be a nyomtatványt (kék-sárga papír vagy Mabisz-applikáció), illetve akár üres papíron kézzel is megírható.

Mindkét fél külön-külön tölti ki a nyomtatvány megfelelő oldalát, majd aláírásukkal is hitelesítik.

Adatok feltöltése:

Baleset dátuma, időpontja, helyszíne.

Járművek adatai (rendszám, típus, tulajdonos).

Vezetők adatai, jogosítvány szám, elérhetőségek.

Biztosítási adatok (kgfb, casco).

Tanúk adatai, ha vannak.

Baleset körülményei: rövid leírás, lehetőség szerint vázlatrajz a helyszínről – figyeljen az utcanevek, közúti jelzések pontos megadására.

Fotók: érdemes a helyszínt, sérüléseket, autókat lefotózni a későbbi viták elkerülése érdekében.

Megjegyzések: például ha valamelyik fél elismeri a felelősséget, ezt itt jelezheti.

Példányok: Ha papíralapú önátíró nyomtatványt használnak, mindkét fél kap egy azonos példányt. Az online vagy nyomtatott verzió esetén mindenkinek külön kell kitöltenie/lemásolnia.

Leadás: A kitöltött lapot a felek saját biztosítójánál kell leadni – személyesen, postán vagy online is megtehető.

Mire kell figyelni kitöltéskor?

Olvashatóság: stresszes helyzetben könnyen hibázhatunk, ügyeljen arra, hogy minden adat jól olvasható legyen, mert a pontatlan, hiányos vagy olvashatatlan információ nagyban nehezíti a kárrendezési folyamatot.

Pontosság: minden adat (időpont, név, rendszám) legyen helyes, mert utólag már nehéz javítani vagy kiegészíteni.

Felelősség elismerése: nem kötelező, de jelentősen gyorsíthatja a kárrendezést, ha a vétkes fél ezt a papíron is rögzíti.

Tanúk feltüntetése: amennyiben vannak tanúk, érdemes felírni a nevüket, elérhetőségüket.

Fotódokumentáció: segíthet a vitás kérdések rendezésében.

Minden adatot a helyszínen ellenőrizzen, és győződjön meg róla, hogy mindkét fél aláírta a dokumentumot.

Online vagy papíralapú: az online megoldások, mint a Mabisz-applikáció, gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé, de a papíralapú lap (önátíró) biztosítja, hogy minden adat ugyanaz legyen mindkét példányon.

A kék-sárga kárbejelentő a baleset utáni gyors és pontos kárrendezés alapja; kitöltése minden gépjárművel közlekedő számára elengedhetetlen, hogy egyszerűbben, gyorsabban, vitáktól mentesen intézhesse a biztosítási kárrendezést. Fontos, hogy minden esetben körültekintően, figyelmesen járjon el a kitöltésnél, hogy később ne legyen elhúzódó vagy nehézkes az ügyintézés.


 

 

