Egy kifosztott kastély és két elvett élet – elhagyatott történelmi kincs Veszprém vármegyében
Fosztogatás, menekülés, halál – a nagy múltú békási rezidencia drámai pillanatait hősi emléktábla őrzi mementóként. A Békássy–Vécsey-kastély nemcsak építészetileg értékes, de különleges hangulatú angolparkja és neogót sírkápolnája miatt is ritkaságszámba megy.
A Békássy család már a középkortól birtokolta a békási területet: nevükről már 1367-ből, Becas helységként említve van feljegyzés. A mai kastélyt az 1870‑es években építtették klasszicizáló eklektikus formában: egyszerre puritán és elegáns, jellegzetes neoklasszikus díszítéssel. Az 1920‑as években került a Vécsey család tulajdonába, majd az egész települést 1946-ban kifosztották a szovjet csapatok, két falubeli életét kioltva. A kastély egyik csendes zugában ma is ott látható a hősi márványtábla. Jelenleg magántulajdonban van, korlátozottan látogatható.
"B" mint Békássy: a kastély és 280 éves hársfája mesél a múltról
Az épület egyemeletes középrészből és valószínűleg később toldott földszintes oldalszárnyakból áll . A homlokzat egyszerű, vakolt, tagozatszegény, ablakokat lizénák és ablakpárkányok díszítik. A tető aránytalanul hangsúlyos, bádogozott szerkezete következetesen puritán összképpel párosul. A belsőben még fellelhetők eredeti mozaikos padlólapok és a kétemeletes előtérben a család "B" monogramja A kastély köré angolparkot terveztek: évszázados fák, köztük hazánk egyik legnagyobb kis levelű hársfája, mely részt vett az 1997‑ig működő nevelőotthoni élet mindennapjaiban A 250–280 éves, 4,65 m törzskörméretű hársfa ma is kiemelkedő látványosság a parkban .
A parkban található a Békássy család sírkápolnája, historizáló‑neogót formában, finom eklektikus motívumokkal. A stílus alapján feltehetőleg az 1880‑as évek után épült; egyes források szerint 1907‑ben Békássy Mária emlékműveként készült Pongrácz Anzelm emlékére. A kápolna csehboltozatos belsővel, tölgyfa bejárati kapuval és romanikáló ablakkerettel rendelkezik. A legkorábbi sír Pongrácz Anzelmé (1907), a legújabb Vécsey Tamásé (1950).
1945 végén, a front közeledtével a Vécsey család elhagyta birtokát, és nyugatra menekült. A kastély sorsa ezzel végérvényesen megpecsételődött: 1946. március 26-án bevonultak a szovjet csapatok Békásra, kifosztották a nemesi épületet és a község lakóit – két falubeli életét vesztette az események során. A vöröscsillagos tankok távozása jelentette a békési civilek számára a háború végét. A veszteségek máig kézzel fogható emléke egy haranglábban elhelyezett tábla, amelyen a világháborúkban elesett helyiek nevét olvashatjuk – némán tanúsítva a kastély körül zajló történelem súlyát. Ezt követően 1948-ban közművelődési intézmény nyílt benne „Kisalföldi Népfőiskola” néven, majd 1950 és 1957 között a Békási Állami Gazdaság központja lett. Végül 1960-tól egészen 1997-ig nevelőotthonként működött, mely helyben foglalkoztatási és szociális szerepet is betöltött.
A Békássy‑Vécsey‑kastély különleges példája a 19. századi magyar klasszicizáló eklektikus építészetnek, alig ismert vidéki gyöngyszem Veszprém megyében. Az angolpark és a sírkápolna nem mindig látogatható; javasolt előzetes tájékozódás a tulajdonosnál vagy a helyi közösségnél. A park fő értéke a védett hársfa és az évszázados fák által nyújtott hangulat, nem beszélve a kísérteties múltról, és a nyomasztó atmoszféráról, ami körbeöleli a Pápa melletti kastélyt – azt az épületet, amely egykor a hatalom, ma pedig az elmúlás és az emlékezés jelképe.
A falak között történelem suttog, a márványtábla neveket mesél, a csend pedig hangosabban beszél, mint valaha. Békás kastélya több mint egy elfeledett épület: szimbóluma annak, hogyan hagyott nyomot a történelem egy vidéki település életén. Aki belép, nemcsak egy romos kúriát lát, hanem egy korszak lenyomatát.
