Harminc éve üresen áll a kastély, amely egykor hadikórház és iskola is volt (fotók)

A váli Ürményi-Dreher kastély épülete ma már omladozó falakkal, üres termeivel várja a felfedezőket. A kastély egykor családi otthon, hadikórház és iskola is volt, mielőtt három évtizede elhagyatottá vált.

A kastély valaha pezsgő életnek adott otthont.

Forrás: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Amikor az ember belép az évtizedek óta üresen álló váli Ürményi-Dreher-kastélyba, egyszerre érezhet nosztalgiát, kíváncsiságot és borzongást. A lassan omladozó falak, a nyikorgó lépcsők és a fény-árnyék játékával teli termek mind arról mesélnek, hogy a kastély valaha pezsgő életnek adott otthont. Harminc éve azonban nincsenek gyerekzsivajtól hangos tantermek, és már régen nem szállítanak ide sebesült katonákat sem. A kastély magára maradt, de története még mindig él.

A váli kastély termeiben ma csend honol, de múltja gazdag történetekkel 
Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A kastély falai megidézik a múltat

A XVIII. század végén, az 1780-as évek körül épült át a korábbi jezsuita rendházból Ürményi József országbíró birtokközpontja. A copf stílusú, U-alaprajzú épületet díszes erkélyek és elegáns homlokzat jellemezte, a kor arisztokrata világának minden jellegzetességével. Az Ürményi család hosszú időn át meghatározó szerepet játszott Vál életében, ám a XIX. század végére a birtok a Dreher családhoz került. Az új tulajdonosok gazdatiszti lakásokat alakítottak ki benne, és kisebb átalakításokat is végeztek.

A XX. század közepén a történelem viharai új szerepet kényszerítettek a kastélyra. A második világháború idején hadikórház működött falai között, a front közelsége miatt itt ápoltak számos sebesült katonát. Később, a szocializmus éveiben mezőgazdasági szakiskola, könyvtár és általános iskola is helyet kapott benne. Az 1960-as években még tatarozták, ám a rendszerváltás után fokozatosan kiürült, és azóta pusztulásnak indult.

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Ma amikor belépünk a kastélyba, minden szegletében ott rejlik a múlt. Az omladozó vakolat alatt még felfedezhetőek a díszes mennyezeti stukkók, a tágas bálterem falai pedig visszhangozni látszanak a hajdani mulatságok emlékeitől. A folyosókon itt-ott még tantermi ajtók nyomai látszanak, a padlón pedig a régi iskolai élet maradványai hevernek. Urbex szempontból ez az egyik legizgalmasabb helyszín: minden terem újabb és újabb felfedezésre vár, miközben az enyészet nyomai és a természet lassú visszahódítása különleges hangulatot kölcsönöz az épületnek.

Az elmúlt években több terv is született a kastély megmentésére. Felmerült, hogy kulturális központként, látogatóközpontként vagy akár turisztikai attrakcióként éledhetne újjá. Pályázatok, tervek és ígéretek születtek, ám a megvalósulás még várat magára. Addig is az urbex kedvelői, a fotósok és a történelem szerelmesei számára jelent menedéket, ahol a múlt még mindig kézzel fogható közelségben van.

A váli Ürményi-Dreher-kastély tehát nem csupán egy omladozó épület. Egy olyan időkapu, amely összeköti a felvilágosodás korának fényűző életét, a háborús idők sötét napjait és a szocializmus hétköznapjait.

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook
Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

 

 

