Kétszer is elcsalták

Szélhámosok, szerencselovagok – a Balaton első kaszinójának története

A Balaton első kaszinójának gondolata 1912-ben vetődött fel, amikor egy magyarokból álló csoport, angol tőke bevonásával, szerencsejáték-központot kívánt létrehozni a tó északi partján.

1912 elején Londonban megalakult a hangzatos nevű Palace Hotel and Casino Limited részvénytársaság, dr. Turcsányi Tihamér, nyugalmazott főgimnáziumi tanár kezdeményezésére. A vállalat célja szállodaépítés és a kaszinóipar fejlesztés volt a Balaton partján. Turcsányi országszerte több ismerősét is megkereste, részvényjegyzésre biztatta őket, cserébe magas, jól fizető pozíciókat ígérve a társaságban. A budapesti büntetőtörvényszék azonban csalás vádjával eljárást indított ellene, összesen hat rendbeli bűntett miatt – írja a toretro.hu.

A Lipótvárosi Kaszinóhoz hasonló sajnos sosem épült a Balatonnál
Fotó: Schmidt Albin/Fortepan

Az 1916-ban megtartott tárgyaláson Turcsányi azzal védekezett, hogy a részvényeket valóban átadta, a befolyt pénzt pedig a londoni társaság kasszájába fizette be. A bíróság – mivel nem tudta cáfolni a védekezését – elhalasztotta a főtárgyalást, és elrendelte, hogy a háború után szerezzék be Londonból a szükséges dokumentumokat, melyekkel ellenőrizhető, vajon Turcsányi állítása megfelel-e a valóságnak. 

Miért nem épült meg végül a kaszinó?

1926-ban gróf Piemonti Massáth József kezdeményezésére megalakult a Majestic Rt., amely szinte az előző kaszinó–szálloda projekt tükörképe volt. A társaság ismét nagyszabású pénzgyűjtésbe kezdett egy hasonló álom megvalósítására. A gróf 1926-ban hatmilliárd koronával érkezett Magyarországra. Lengyel királyi leszármazottként és komoly trónkövetelőként mutatkozott be.

A gróf azt állította, hogy az akkori Bethlen-kormány írásos ígéretet tett számára a balatoni kaszinó-monopóliumra, csupán az építkezéshez szükséges összeget kellett előteremtenie. Ám amikor 1930 decemberében a hatóság sikkasztás gyanújával letartóztatta, kiderült, hogy „gróf Piemonti Massáth József” sem nem gróf, sem nem Piemonti – valódi neve egyszerűen Massáth József volt, egy jól ismert szerencselovag. Nevét Európa-szerte szinte minden kaszinóváros ismerte – és ugyanakkor ki is tiltották ezekből a helyekből.

Magyarországon azonban ügyesebb volt: a frissen alapított társaság vezérigazgatói posztjára nem mást, mint dr. Turcsányi Tihamért nevezte ki, aki időközben miniszteri tanácsosi rangot szerzett. Turcsányi révén a projekt eljutott a kormányig is. 

A hivatalos levélben világosan szerepelt: az engedély csak akkor adható meg, ha a részvénytársaság alaptőkéjét a meglévő 150 000 pengőről – külföldi befektetők bevonásával – legalább 10 millió dollárra emelik. Emellett a kormány elvárta, hogy a társaság Balatonaliga és Siófok között 24 millió pengős beruházással egy 500 szobás szállodát építsen, továbbá a tó partján még két, 80–100 szobás hotelt is létrehozzon.

Sőt, a feltételek között szerepelt az is, hogy a kaszinó bevételeinek rájuk eső részéből a társaság tízévente egy-egy százágyas szanatóriumot hozzon létre, színházat építtessen, valamint támogassa a balatoni sportélet fejlesztését.

Massáthot ehelyett a begyűjtött 700 000 koronát három hónap alatt teljesen elköltötte. A bírósági tárgyaláson a vádlott igyekezett minden felelősséget Turcsányi nyakába varrni, aki azonban már nem tudta megvédeni magát: néhány hónappal korábban, alig 56 évesen elhunyt. Így végül csak Massáthot ítélték el. A férfi még megpróbált az elmeállapotára hivatkozni, de másfél év „gyógykezelés” után végül fogházba került – élete végéig.

 

