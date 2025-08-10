Szélhámosok, szerencselovagok – a Balaton első kaszinójának története

1912 elején Londonban megalakult a hangzatos nevű Palace Hotel and Casino Limited részvénytársaság, dr. Turcsányi Tihamér, nyugalmazott főgimnáziumi tanár kezdeményezésére. A vállalat célja szállodaépítés és a kaszinóipar fejlesztés volt a Balaton partján. Turcsányi országszerte több ismerősét is megkereste, részvényjegyzésre biztatta őket, cserébe magas, jól fizető pozíciókat ígérve a társaságban. A budapesti büntetőtörvényszék azonban csalás vádjával eljárást indított ellene, összesen hat rendbeli bűntett miatt – írja a toretro.hu.

A Lipótvárosi Kaszinóhoz hasonló sajnos sosem épült a Balatonnál

Fotó: Schmidt Albin/Fortepan

Az 1916-ban megtartott tárgyaláson Turcsányi azzal védekezett, hogy a részvényeket valóban átadta, a befolyt pénzt pedig a londoni társaság kasszájába fizette be. A bíróság – mivel nem tudta cáfolni a védekezését – elhalasztotta a főtárgyalást, és elrendelte, hogy a háború után szerezzék be Londonból a szükséges dokumentumokat, melyekkel ellenőrizhető, vajon Turcsányi állítása megfelel-e a valóságnak.

Miért nem épült meg végül a kaszinó?

1926-ban gróf Piemonti Massáth József kezdeményezésére megalakult a Majestic Rt., amely szinte az előző kaszinó–szálloda projekt tükörképe volt. A társaság ismét nagyszabású pénzgyűjtésbe kezdett egy hasonló álom megvalósítására. A gróf 1926-ban hatmilliárd koronával érkezett Magyarországra. Lengyel királyi leszármazottként és komoly trónkövetelőként mutatkozott be.

A gróf azt állította, hogy az akkori Bethlen-kormány írásos ígéretet tett számára a balatoni kaszinó-monopóliumra, csupán az építkezéshez szükséges összeget kellett előteremtenie. Ám amikor 1930 decemberében a hatóság sikkasztás gyanújával letartóztatta, kiderült, hogy „gróf Piemonti Massáth József” sem nem gróf, sem nem Piemonti – valódi neve egyszerűen Massáth József volt, egy jól ismert szerencselovag. Nevét Európa-szerte szinte minden kaszinóváros ismerte – és ugyanakkor ki is tiltották ezekből a helyekből.

Magyarországon azonban ügyesebb volt: a frissen alapított társaság vezérigazgatói posztjára nem mást, mint dr. Turcsányi Tihamért nevezte ki, aki időközben miniszteri tanácsosi rangot szerzett. Turcsányi révén a projekt eljutott a kormányig is.