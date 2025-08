Először karcolások a tetőn, utána eltűnik katalizátor – így jelölik meg az autókat Veszprémben

Az egyik autótulajdonos akkor vette észre a karcolást, amikor a rendőrségi helyszínelés után hazaért. A járműve alól ugyan nem vágták ki a katalizátort, de az elkövetők láthatóan megjelölték – talán azért, hogy egy másik éjszaka térjenek vissza. Később több érintett is beszámolt hasonló tapasztalatokról: karcolás a tetőn, enyhe horpadás az ajtón, vagy ismeretlen festéknyom egy bizonyos ponton. Úgy tűnik, a módszer tudatos és célzott – olvasható az Ezt láttam Veszprémben! Facebook csoport bejegyzésében.

Katalizátorlopás Veszprémben – ez a jel hívja fel rá a figyelmet

Forrás: Ezt láttam Veszprémben / Facebook

A háttérben – mint az korábbi bejegyzésekből kiderült – feltehetően katalizátorlopási kísérletek állnak. A város több pontján történtek már ilyen bűncselekmények, és a nyomok alapján most újabb hullám indult el. A jelek alapján az elkövetők először felmérik a terepet, kijelölik a könnyen hozzáférhető, emelhető autókat, majd később visszatérnek „dolgozni”.

A kommentelők szerint a karcolások és jelölések több esetben is megegyeznek: valamilyen ismétlődő forma vagy minta látható, amit a tulajdonosok csak később, a közösségi posztok hatására értelmeztek. Valaki például arról számolt be, hogy az ő autóját is „megjelölték”, de időben észrevette, és szerencsére nem történt nagyobb kár.

Egy másik hozzászóló szerint már legalább két autóról el is tűnt a katalizátor, és azok tulajdonosai is hasonló karcolásokat észleltek az eset előtti napokban. A helyiek most egymást figyelmeztetik, hogy ellenőrizzék autóikat, és gyanús jel esetén azonnal tegyenek bejelentést.

A rendőrség nyomoz, és a környéken polgárőrök is járőröznek, de sokan úgy érzik, magukra maradtak a probléma kezelésében. A közösségi média bejegyzések alapján úgy tűnik: a lakók az egyetlen valódi védelmi vonal – egyelőre.