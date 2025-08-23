augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

1 órája

Nemzetközi ügy lett 8 darab veszprémi autóalkatrészből

Címkék#rendőrség#katalizátortolvaj#járműből katalizátor#Magyarország

Egyetlen éjszaka alatt nyolc autó katalizátorát fűrészelte le egy tolvaj Veszprémben. A rendőrség azonnal nyomozni kezdett a katalizátortolvaj után, és gyorsan kiderült: nem helyi, hanem országos bűncselekmény-sorozatról van szó. A szálak végül egy bolgár férfihoz vezettek, akit sikerült elfogni.

A történet július 30-án indult, amikor egy éjszaka alatt nyolc járműből vágták ki a katalizátort. Néhány nappal később Győrből is érkeztek hasonló bejelentések, így a nyomozók összefüggést sejtettek az esetek között, és megkezdték a katalizátortolvaj kézre kerítését.

A katalizátortolvaj közel ötven járműből szerelte-vágta ki a katalizátort
Fotó: police.hu

A katalizátortolvaj nappal aludt, éjszaka portyázott

 Az ország több pontján regisztrálták ugyanezt a módszert: a tettes kéziszerszámmal, egy láncos csővágóval pillanatok alatt szedte ki a drága alkatrészt. A veszprémi lopások a Jutasi úti lakótelepnél történtek, és a kommentelők szerint a Stromfeld és Halle utcák is érintettek lehettek – írta meg korábban a veol.hu.

„A térfigyelő kamerákon egy bolgár rendszámú autó tűnt fel, amely szinte minden helyszínen megjelent” – mondta Borbély Krisztián őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója. A rendőrök a felvételeket cellainformációkkal és más adatgyűjtési módszerekkel vetették össze, így szűkült a kör a gyanúsítottra.

Augusztus 11-én fordulat következett: a bolgár rendszámú kocsi ismét Magyarországra érkezett. „Információink szerint az elkövető Szigetszentmiklóson tartózkodik, ezért a járművénél vártunk rá” – idézte fel Győrffy András törzszászlós. A sejtés bevált: a férfi három katalizátorral tért vissza, ekkor csapott le rá a rendőrség. A helyszínen megtalálták a szerszámot, valamint a lopásokhoz használt eszközöket is.

A 39 éves Vasil K. a gyanú szerint hónapokon át járta az országot, közel ötven autótól lopta el a katalizátort, majd a zsákmányt Bulgáriában adta el. Mindig csak néhány napot töltött Magyarországon, nappal az autójában aludt, éjszaka portyázott.

A férfit 11 rendbeli lopás miatt vették őrizetbe, a bíróság augusztus 13-án elrendelte letartóztatását – adta hírül a veol és a police.hu.

 

