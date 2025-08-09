2 órája
Két magyar katona is meghalt néhány napon belül
Szörnyű veszteség érte a Magyar Honvédséget: három napon belül két magyar katona is életét vesztette. Egy EUFOR-missziót teljesítő főtörzsőrmester Szarajevóban hunyt el, egy szakaszvezető pedig menetgyakorlat közben halt meg a Mátrában.
A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint augusztus 5-én, kedden elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.
Menetgyakorlat közben lett rosszul egy fiatal katona
A másik haláleset Magyarországon történt augusztus 7-én, csütörtökön: a Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd leállt a keringése. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.
A közleményben a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek.