Borzasztó tragédia

2 órája

Két magyar katona is meghalt néhány napon belül

Szörnyű veszteség érte a Magyar Honvédséget: három napon belül két magyar katona is életét vesztette. Egy EUFOR-missziót teljesítő főtörzsőrmester Szarajevóban hunyt el, egy szakaszvezető pedig menetgyakorlat közben halt meg a Mátrában.

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint augusztus 5-én, kedden elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

Illusztráció: honvedelem.hu

Menetgyakorlat közben lett rosszul egy fiatal katona

A másik haláleset Magyarországon történt augusztus 7-én, csütörtökön: a Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd leállt a keringése. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

A közleményben a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. 

 

