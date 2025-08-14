augusztus 14., csütörtök

Urbex

2 órája

Rave-partiktól visszhangzott az egykori óvóhely

Címkék#Megye-hegyen#hidegháború#létesítmény

A Megye-hegyen, Balatonalmádi felett egy különleges építmény áll. Ez a katonai létesítmény a hidegháború idejéből maradt ránk.

Veol.hu

A Balatonalmádi feletti Megye-hegy erdős lankái között egy kevéssé ismert, de történelmileg izgalmas emlék rejtőzik, amely valamikor a ’60-as vagy talán a ’70-es években épülhetett: a megye-hegyi bunker. Az elhagyatott katonai létesítmény a hidegháború idején épült, célja a helyi védelmi rendszer erősítése volt, és az esetleges légitámadások vagy nukleáris fenyegetések ellen nyújtott menedéket, s a titkos területet szigorúan őrizték.

A Megye-hegyi katonai létesítmény romjai ma izgalmas felfedezést kínálnak minden látogatónak.
A megye-hegyi katonai létesítmény romjai ma izgalmas felfedezést kínálnak minden látogatónak.
Fotó: magyarvelemeny.com/balaton.hu

A katonai létesítmény nosztalgikus hangulatot áraszt

A bunker belsejében hat-hét helyiség található, amelybe két bejárat vezet. A közeli murvabánya mellett két további épület is áll, amelyek egykor szorosan kapcsolódhattak a bunkerhez. Minden bizonnyal a szentkirályszabadjai repülőtérhez tartozó páncélos egységhez tartozott egykor.

Balatonalmádi központjából a Petőfi úton érdemes nekivágni észak felé, amely előbb a Baross, majd a Veszprémi útra csatlakozik, végül a Megyehegyi utcába torkollik. Innen egy tisztásra érünk, ahol egy fenyvessel tarkított domb emelkedik. A domb túloldalán nyílik a legendás óvóhely bejárata, ahol a 2000-es években még félillegális rave-partikat is tartottak.

A bunker belseje ma már romos, a falakat a természet lassan visszahódította. Mégis megőrzött részletei, mint a vastag betonfalak, acélajtók és a több helyiségből álló épületegyüttes, nosztalgikus hangulatot árasztanak, miközben a látogatók egy pillanatra visszarepülhetnek a hidegháború feszültséggel teli korszakába.

Fotó:magyarvelemeny.com/balaton.hu
Fotó: magyarvelemeny.com/balaton.hu

A megye-hegyi bunker ma a múlt és a természet találkozásának különleges helyszíne: a beton és acél maradványai, az erdőben megbúvó járatok, valamint a környék történelmi jelentősége mind hozzájárul ahhoz, hogy Balatonalmádi környéke ne csak nyári kirándulások, hanem történelmi felfedezések szempontjából is vonzó legyen.

 

