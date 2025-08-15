Ahol gyerekként focizott, most keresztet áldott meg ott a bakonyi plébános (videó)

A Zirci Országzászló Alapítvány már több útszéli keresztet felújított a bakonyi kisvárosban és a környékén. E munka iránti tiszteletét kifejezve vett részt a Deák Ferenc utcai kereszt megáldása alkalmából szervezett ünnepségen Kovács Zoltán volt országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja.

Kereszt megáldása – Zircen a Deák Ferenc utcai felújított keresztet Primász Gábor Róbert pápateszéri plébános áldotta meg.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az újabb rendbe tett kereszt megáldását a zirci bazilika búcsújának napján tartották meg, pénteken délután. Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára köszöntőjében arról beszélt, hogy munkájukkal örökségünket adják tovább, és a felújításokkal az őseik, a maguk iránti tiszteletet is kimutatják.

Huszár Lőrinc, a zirci bazilika plébánosa idézte fel a kereszt történetét.

Kiderült, hogy ahol ma áll, ott már 200 éve is állt kereszt.

Zircen egykor szinte minden utcában volt kereszt.

Most mintegy kéttucatnyi található a bakonyi kisvárosban.

A Deák Ferenc utcai keresztet 1807-ben állították fel.

Leibel Krisztián adományozott erre a célra 4 forintot, ami kamatozhatott és más adakozók kiegészíthették.

Eredetileg a fakeresztre egy pléhkrisztus került, amit többször cseréltek.

1948-ban újra megáldották a keresztet.

1977-ben az ÁFÉSZ cserélte ki a keresztet és a korpuszt alumíniumkorpuszra.

2003-ban a Zirci Országzászló Alapítvány a talapzatát újította meg a keresztnek.

Akkor a talapzatban elhelyeztek egy követ, amely eredetileg az elbontott vereckei emlékmű része volt.

Úgy újult meg az elmúlt 200 év alatt többször is a Deák Ferenc utcai kereszt, ahogy azt a létrehozói egykor szerették volna

– hangzott el az ünnepségen.

Ünnepség Zircen, a Deák Ferenc utcai kereszt felújítása apropóján.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kereszt megáldása – Miért a teszéri plébánost hívták?

Primász Gábor Róbert pápateszéri plébános áldotta meg a felújított keresztet.

Az áldás előtt arról beszélt, hogy a kereszt mostani helyétől egy sarokra volt Zircen a szülői háza – a mostani festékbolt helyén –, és testvéreivel a kereszt környékére jártak ki focizni, itt rúgták a bőrt, és akkoriban még nem volt errefelé nagy járműforgalom. Ha jött egy-egy autó, akkor azt a gyerekek hangosan jelezték egymásnak, és a kereszt tövében várták meg, míg továbbment.

Zirci vagyok, szívem egy része most is itt dobog, akkor is, ha a Bakony egy másik részére kerültem plébánosnak

– mondta el Robi atya.