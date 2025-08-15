augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökségünk ápolása

1 órája

Ahol gyerekként focizott, most keresztet áldott meg ott a bakonyi plébános (videó)

Címkék#Bakony#Zirc#foci#Deák Ferenc#áldás#kereszt#plébános#ünnepség#bazilika#Zirci Országzászló Alapítvány

A Zirci Országzászló Alapítvány újította fel a keresztet, és több önkéntes segítségével ünnepséget is szervezett megáldásának. A Deák Ferenc utcai keresztről van szó a Bakony fővárosában. S ott, ahol több mint 200 éve, most is áll a fontos jelkép és rajta a corpus, ezen a helyen több olyan érdekes történet hangzott el az ünnepség keretében, ami közös múltunkat érzékletesen jellemzi.

Rimányi Zita

A Zirci Országzászló Alapítvány már több útszéli keresztet felújított a bakonyi kisvárosban és a környékén. E munka iránti tiszteletét kifejezve vett részt a Deák Ferenc utcai kereszt megáldása alkalmából szervezett ünnepségen Kovács Zoltán volt országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja.

Kereszt megáldása – Zircen a felújított Deák Ferenc utcai keresztet Primász Gábor Róbert pápateszéri plébános áldotta meg.
Kereszt megáldása – Zircen a Deák Ferenc utcai felújított keresztet Primász Gábor Róbert pápateszéri plébános áldotta meg.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az újabb rendbe tett kereszt megáldását a zirci bazilika búcsújának napján tartották meg, pénteken délután. Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára köszöntőjében arról beszélt, hogy munkájukkal örökségünket adják tovább, és a felújításokkal az őseik, a maguk iránti tiszteletet is kimutatják.

Huszár Lőrinc, a zirci bazilika plébánosa idézte fel a kereszt történetét.

  • Kiderült, hogy ahol ma áll, ott már 200 éve is állt kereszt. 
  • Zircen egykor szinte minden utcában volt kereszt.
  • Most mintegy kéttucatnyi található a bakonyi kisvárosban. 
  • A Deák Ferenc utcai keresztet 1807-ben állították fel.
  • Leibel Krisztián adományozott erre a célra 4 forintot, ami kamatozhatott és más adakozók kiegészíthették.
  • Eredetileg a fakeresztre egy pléhkrisztus került, amit többször cseréltek.
  • 1948-ban újra megáldották a keresztet.
  • 1977-ben az ÁFÉSZ cserélte ki a keresztet és a korpuszt alumíniumkorpuszra.
  • 2003-ban a Zirci Országzászló Alapítvány a talapzatát újította meg a keresztnek. 
  • Akkor a talapzatban elhelyeztek egy követ, amely eredetileg az elbontott vereckei emlékmű része volt.

Úgy újult meg az elmúlt 200 év alatt többször is a Deák Ferenc utcai kereszt, ahogy azt a létrehozói egykor szerették volna

– hangzott el az ünnepségen.

Ünnepség Zircen, a Deák Ferenc utcai kereszt felújítása apropóján.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kereszt megáldása – Miért a teszéri plébánost hívták?

Primász Gábor Róbert pápateszéri plébános áldotta meg a felújított keresztet. 

Az áldás előtt arról beszélt, hogy a kereszt mostani helyétől egy sarokra volt Zircen a szülői háza – a mostani festékbolt helyén –, és testvéreivel a kereszt környékére jártak ki focizni, itt rúgták a bőrt, és akkoriban még nem volt errefelé nagy járműforgalom. Ha jött egy-egy autó, akkor azt a gyerekek hangosan jelezték egymásnak, és a kereszt tövében várták meg, míg továbbment.

Zirci vagyok, szívem egy része most is itt dobog, akkor is, ha a Bakony egy másik részére kerültem plébánosnak

– mondta el Robi atya. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu