1 órája
Ahol gyerekként focizott, most keresztet áldott meg ott a bakonyi plébános (videó)
A Zirci Országzászló Alapítvány újította fel a keresztet, és több önkéntes segítségével ünnepséget is szervezett megáldásának. A Deák Ferenc utcai keresztről van szó a Bakony fővárosában. S ott, ahol több mint 200 éve, most is áll a fontos jelkép és rajta a corpus, ezen a helyen több olyan érdekes történet hangzott el az ünnepség keretében, ami közös múltunkat érzékletesen jellemzi.
A Zirci Országzászló Alapítvány már több útszéli keresztet felújított a bakonyi kisvárosban és a környékén. E munka iránti tiszteletét kifejezve vett részt a Deák Ferenc utcai kereszt megáldása alkalmából szervezett ünnepségen Kovács Zoltán volt országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja.
Az újabb rendbe tett kereszt megáldását a zirci bazilika búcsújának napján tartották meg, pénteken délután. Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára köszöntőjében arról beszélt, hogy munkájukkal örökségünket adják tovább, és a felújításokkal az őseik, a maguk iránti tiszteletet is kimutatják.
Huszár Lőrinc, a zirci bazilika plébánosa idézte fel a kereszt történetét.
- Kiderült, hogy ahol ma áll, ott már 200 éve is állt kereszt.
- Zircen egykor szinte minden utcában volt kereszt.
- Most mintegy kéttucatnyi található a bakonyi kisvárosban.
- A Deák Ferenc utcai keresztet 1807-ben állították fel.
- Leibel Krisztián adományozott erre a célra 4 forintot, ami kamatozhatott és más adakozók kiegészíthették.
- Eredetileg a fakeresztre egy pléhkrisztus került, amit többször cseréltek.
- 1948-ban újra megáldották a keresztet.
- 1977-ben az ÁFÉSZ cserélte ki a keresztet és a korpuszt alumíniumkorpuszra.
- 2003-ban a Zirci Országzászló Alapítvány a talapzatát újította meg a keresztnek.
- Akkor a talapzatban elhelyeztek egy követ, amely eredetileg az elbontott vereckei emlékmű része volt.
Úgy újult meg az elmúlt 200 év alatt többször is a Deák Ferenc utcai kereszt, ahogy azt a létrehozói egykor szerették volna
– hangzott el az ünnepségen.
A kereszt megáldása – Miért a teszéri plébánost hívták?
Primász Gábor Róbert pápateszéri plébános áldotta meg a felújított keresztet.
Az áldás előtt arról beszélt, hogy a kereszt mostani helyétől egy sarokra volt Zircen a szülői háza – a mostani festékbolt helyén –, és testvéreivel a kereszt környékére jártak ki focizni, itt rúgták a bőrt, és akkoriban még nem volt errefelé nagy járműforgalom. Ha jött egy-egy autó, akkor azt a gyerekek hangosan jelezték egymásnak, és a kereszt tövében várták meg, míg továbbment.
Zirci vagyok, szívem egy része most is itt dobog, akkor is, ha a Bakony egy másik részére kerültem plébánosnak
– mondta el Robi atya.
Újabb éjszakai meglepetés várja az utazókat, az 82-esen autózókat a Bakonyban (videó)Augusztus közepétől a 82-es főút bakonyi szerpentinje felől is gyönyörködhetnek az utazók a cseszneki vár éjszakai látványában a fényeknek, a díszkivilágításnak köszönhetően.
Három kilátót is lezártak a Bakonyban, mutatjuk az okokat és ajánlunk másikat (képek, videó)Friss tiltások befolyásolják a Bakonyban a túrázók terveit, de mutatunk olyan útvonalakat, amelyek szintén csodás kilátáshoz vezetik őket.