Ezeket a növényeket érdemes elvetni augusztusban

Az augusztus egy csendes újrakezdés is lehet a kertben! A föld még meleg, az őszi esők pedig megérkeznek hamarosan – ez ideális időszakot teremt arra, hogy új életet leheljünk az ágyásokba. Rövid tenyészidejű és hidegtűrő zöldségek vetésével nemcsak a betakarítási szezont hosszabbíthatjuk meg, de friss, vitamindús terméssel is elláthatjuk családunkat – akár a késő őszig, sőt tavaszig is!

Kert: salátát, céklát, spenótot lehet még vetni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A gyors növekedésű kedvencek:

• Hónapos retek: igazi gyors növésű zöldség, amelyet akár már 3-4 hét múlva is szüretelhetünk. Szereti a laza, nedves talajt.

• Rukkola: pikáns ízével feldobja a salátákat, és gyorsan növekszik. Balkonládában is remekül nevelhető.

• Spenót: nemcsak a hideget tűri jól, de a levelei a csípősebb őszi reggeleken különösen zamatosak lesznek.

• Tépősaláta: könnyen kezelhető, és ha nem vágjuk tövig, folyamatosan szedhető. Őszi és áttelelő meglepetések:

• Fekete retek: lassabban nő, de jól tárolható, és kiváló immunerősítő a téli hónapokra.

• Cékla: kisebb fejű fajtáit érdemes választani augusztusi vetéshez, de a fiatal levelek salátaként is fogyaszthatók.

• Mángold: színes száraival nemcsak hasznos, de díszít is! Levelei akár a fagyokig szedhetők.

• Madársaláta: hűvös időben fejlődik a legszebben, és akár a hó alól is szedhetjük. A bátrabb kertészeknek:

• Pak choi és kínai kel: az ázsiai konyha kedvencei, amelyek rövid idő alatt fejlődnek, és nemcsak különlegesek, de rendkívül táplálóak is.

• Borsó: korai fajtáival akár még októberben is zöld hüvelyeket szedhetünk. Némelyik fajta még át is telel, hogy tavasszal korán virágozzon!

• Zöldbab: ha gyors növésű fajtát választunk, még az első fagyok előtt szüretelhetünk. Fűszerek

• Bazsalikom: az utolsó meleg hetekben még szépen fejlődik, szedjük le rendszeresen, hogy bokrosodjon.

• Kapor: gyorsan kikel, és akár kis cserepekben is nevelhető az ablakban vagy erkélyen.

Praktikus tanácsok Bálint gazdától a kert gondozásához

Válasszunk rövid tenyészidejű, hidegtűrő fajtákat – ezek biztosítják, hogy még időben szüretelhessünk.

Ne feledkezzünk meg az öntözésről! A nyári hőség után a föld könnyen kiszárad, de a friss veteményeknek nedvességre van szükségük.

Dolgozzuk át a talajt: a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag föld a siker egyik kulcsa.

Ne féljünk cserepekben vetni: a rukkola, saláták vagy akár a kapor is remekül érzi magát balkonládában.

