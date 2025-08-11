1 órája
Ezeket a növényeket érdemes elvetni augusztusban
Augusztussal nincs vége a konyhakerti szezonnak, sőt az áttelelő növényeket, fűszereket éppen most kell vetni. Mutatjuk a listát, mivel lesz gazdagabb a kert!
Az augusztus egy csendes újrakezdés is lehet a kertben! A föld még meleg, az őszi esők pedig megérkeznek hamarosan – ez ideális időszakot teremt arra, hogy új életet leheljünk az ágyásokba. Rövid tenyészidejű és hidegtűrő zöldségek vetésével nemcsak a betakarítási szezont hosszabbíthatjuk meg, de friss, vitamindús terméssel is elláthatjuk családunkat – akár a késő őszig, sőt tavaszig is!
- A gyors növekedésű kedvencek:
• Hónapos retek: igazi gyors növésű zöldség, amelyet akár már 3-4 hét múlva is szüretelhetünk. Szereti a laza, nedves talajt.
• Rukkola: pikáns ízével feldobja a salátákat, és gyorsan növekszik. Balkonládában is remekül nevelhető.
• Spenót: nemcsak a hideget tűri jól, de a levelei a csípősebb őszi reggeleken különösen zamatosak lesznek.
• Tépősaláta: könnyen kezelhető, és ha nem vágjuk tövig, folyamatosan szedhető.
- Őszi és áttelelő meglepetések:
• Fekete retek: lassabban nő, de jól tárolható, és kiváló immunerősítő a téli hónapokra.
• Cékla: kisebb fejű fajtáit érdemes választani augusztusi vetéshez, de a fiatal levelek salátaként is fogyaszthatók.
• Mángold: színes száraival nemcsak hasznos, de díszít is! Levelei akár a fagyokig szedhetők.
• Madársaláta: hűvös időben fejlődik a legszebben, és akár a hó alól is szedhetjük.
- A bátrabb kertészeknek:
• Pak choi és kínai kel: az ázsiai konyha kedvencei, amelyek rövid idő alatt fejlődnek, és nemcsak különlegesek, de rendkívül táplálóak is.
• Borsó: korai fajtáival akár még októberben is zöld hüvelyeket szedhetünk. Némelyik fajta még át is telel, hogy tavasszal korán virágozzon!
• Zöldbab: ha gyors növésű fajtát választunk, még az első fagyok előtt szüretelhetünk.
- Fűszerek
• Bazsalikom: az utolsó meleg hetekben még szépen fejlődik, szedjük le rendszeresen, hogy bokrosodjon.
• Kapor: gyorsan kikel, és akár kis cserepekben is nevelhető az ablakban vagy erkélyen.
Praktikus tanácsok Bálint gazdától a kert gondozásához
Válasszunk rövid tenyészidejű, hidegtűrő fajtákat – ezek biztosítják, hogy még időben szüretelhessünk.
Ne feledkezzünk meg az öntözésről! A nyári hőség után a föld könnyen kiszárad, de a friss veteményeknek nedvességre van szükségük.
Dolgozzuk át a talajt: a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag föld a siker egyik kulcsa.
Ne féljünk cserepekben vetni: a rukkola, saláták vagy akár a kapor is remekül érzi magát balkonládában.