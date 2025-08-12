Bozótvágó késsel fenyegette a feleségét +videó

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai elfogták a férfit és kezdeményezték a letartóztatását. Augusztus 10-én éjszaka a férfi szóváltást követően egy bozótvágó késsel fenyegette meg feleségét, miközben fenyegető késmozdulatokat is tett felé. Ezután több széket összetört, majd amikor a nő gyermekeivel az autóba szállt és elindult, a férfi dühében betörte a jármű hátsó szélvédőjét, majd többször megütötte feleségét – írja a police.hu.

A rendőrség a helyszínen elfogta a késsel fenyegetőző férfit

Fotó: police.hu

Férfi bozótvágó késsel fenyegette feleségét

Könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a férfi ellen. A rendőrök a helyszínen elfogták, majd előállították őt, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség a férfi letartóztatását is kezdeményezte a további vizsgálatok érdekében. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok további bizonyítékokat gyűjtenek az ügy tisztázásához.