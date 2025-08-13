Nyugodjanak békében
1 órája
Két dolgozóját is gyászolja az ajkai kórház
Két nyugdíjas dolgozójának halálhírét közölte bejegyzésében az ajkai Magyar Imre Kórház.
Mint írják, életének 82. évében elhunyt dr. Parragh Attila, a kórház korábbi I. számú belgyógyászati osztályának kardiológus főorvosa, aki később a városi rendelőintézet kardiológiai szakrendelésén gyógyította betegeit. Testvére, Parragh Levente, aki az informatikai osztály vezetőjeként dolgozott hosszú éveken át, 80 éves korában távozott az élők sorából.
Mindketten elhivatott, megbecsült munkatársak voltak, akik szakmai tudásukkal és emberségükkel maradandó nyomot hagytak kollégáik és a betegek emlékezetében.
