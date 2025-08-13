augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

38 perce

Két napra leáll az MVM teljes online rendszere

Címkék#rendszer#ügyfélszolgálat#MVM Next

Veol.hu

2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel. 

Forrás: pexels

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívják előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóik figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik – olvashatjuk az MVM weboldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu