Jelentős késésre kell számítani
2 órája
Kigyulladt egy vonat a Balatonnál
Tűz keletkezett a Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között szombaton délután.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Mike Seaman
A Mávinform tájékoztatása szerint műszaki hiba miatt szombaton fennakadások alakultak ki az észak-balatoni vasútvonalon. A Szombathelyről 10:02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett. A lángokat a mozdonyvezető gyorsan eloltotta, személyi sérülés nem történt.
Az eset következtében a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik.
