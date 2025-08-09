augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Jelentős késésre kell számítani

2 órája

Kigyulladt egy vonat a Balatonnál

Tűz keletkezett a Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között szombaton délután.

A mozdonytűz okán vizsgálatot kezdeményez a MÁV

Forrás: Shutterstock

Fotó: Mike Seaman

A Mávinform tájékoztatása szerint műszaki hiba miatt szombaton fennakadások alakultak ki az észak-balatoni vasútvonalon. A Szombathelyről 10:02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett. A lángokat a mozdonyvezető gyorsan eloltotta, személyi sérülés nem történt.

Az eset következtében a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik.

 

