Három kilátót is lezártak a Bakonyban, mutatjuk az okokat és ajánlunk másikat (képek, videó)

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása szerint balesetveszély miatt tilos a szentgáli tiszafásban, a Miklóspál-hegyen található Majer Antal-kilátó látogatása. A korlátozásra a kilátó tartószerkezeti meghibásodása adott okot. A 2015-ben épült kilátó néhány szerkezeti eleme – a rendszeres karbantartás ellenére – olyan mértékben meggyengült, ami sürgős javítást tesz szükségessé.

Kilátó a Bakonyban – A Balaton is látható a Papod tetején lévő kilátóból, ide most is érdemes felmenni a csodás panoráma miatt.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Verga megköszöni a túrázók türelmét.

A Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület a szentgáli tiszafásnál Tóni bácsi kunyhóját ajánlja, innen is szép a kilátás.

Forrás: Hatesz

Az erdőgazdaság továbbá tájékoztat mindenkit, hogy

a Kab-hegyen található Molnár Gábor kilátó a műszaki állapotában bekövetkezett változások miatt lezárásra kerül. A részletes szakértői felmérés folyamatban van.

Ugyanez a helyzet a Márkó–Hárskút közút közelében található Fekete István-kilátónál.

Túraútvonal vezet Tóni bácsi kunyhójához.

Forrás: Hatesz

Kilátók a Bakonyban

A Bakonyban csodás kilátásban más helyekről is gyönyörködhetünk, így a hétvégi kirándulás során a természet csodái mellett a panorámáról sem kell lemondani.

Panoráma a Bakonyban – Kihagyhatatlan élményeket nyújt a túrázás.

Forrás: Hatesz