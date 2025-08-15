47 perce
Három kilátót is lezártak a Bakonyban, mutatjuk az okokat és ajánlunk másikat (képek, videó)
Sürgős javításra szorul az egyik, szakértői felmérésre két másik kedvelt túracélpont a Bakonyban. Az erdőgazdaság kilátókat zárt le biztonsági okokból, és ezt érdemes figyelembe venniük a hétvégi kirándulást tervezőknek. Van ám azért még bőven olyan hely a környéken, ami kihagyhatatlan és csodás kilátást nyújt. Mutatunk néhányat.
A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása szerint balesetveszély miatt tilos a szentgáli tiszafásban, a Miklóspál-hegyen található Majer Antal-kilátó látogatása. A korlátozásra a kilátó tartószerkezeti meghibásodása adott okot. A 2015-ben épült kilátó néhány szerkezeti eleme – a rendszeres karbantartás ellenére – olyan mértékben meggyengült, ami sürgős javítást tesz szükségessé.
A Verga megköszöni a túrázók türelmét.
Az erdőgazdaság továbbá tájékoztat mindenkit, hogy
a Kab-hegyen található Molnár Gábor kilátó a műszaki állapotában bekövetkezett változások miatt lezárásra kerül. A részletes szakértői felmérés folyamatban van.
Ugyanez a helyzet a Márkó–Hárskút közút közelében található Fekete István-kilátónál.
Kilátók a Bakonyban
A Bakonyban csodás kilátásban más helyekről is gyönyörködhetünk, így a hétvégi kirándulás során a természet csodái mellett a panorámáról sem kell lemondani.
- A lezárt Majer Antal-kilátó közelében a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület Tóni bácsi kunyhójának a felkeresését javasolja, a szentgáli tiszafás mesés ösvényei pedig továbbra is látogathatóak.
- Mi a Papodon lévő kilátót javasoljuk, a Vitéz Bertalan Árpád-kilátóból a Balaton is látható.
