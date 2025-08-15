augusztus 15., péntek

Túrázás

47 perce

Három kilátót is lezártak a Bakonyban, mutatjuk az okokat és ajánlunk másikat (képek, videó)

Címkék#kilátó#Veszprémi Erdőgazdaság Zrt#balesetveszély#szentgáli#Bakonyban#Majer Antal kilátó#tiszafásban#Balaton#lezár#panoráma

Sürgős javításra szorul az egyik, szakértői felmérésre két másik kedvelt túracélpont a Bakonyban. Az erdőgazdaság kilátókat zárt le biztonsági okokból, és ezt érdemes figyelembe venniük a hétvégi kirándulást tervezőknek. Van ám azért még bőven olyan hely a környéken, ami kihagyhatatlan és csodás kilátást nyújt. Mutatunk néhányat.

Veol.hu

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása szerint balesetveszély miatt tilos a szentgáli tiszafásban, a Miklóspál-hegyen található Majer Antal-kilátó látogatása. A korlátozásra a kilátó tartószerkezeti meghibásodása adott okot. A 2015-ben épült kilátó néhány szerkezeti eleme – a rendszeres karbantartás ellenére – olyan mértékben meggyengült, ami sürgős javítást tesz szükségessé.

Kilátó a Bakonyban – A Balaton is látható a Papod tetején lévő kilátóból, ide most is érdemes felmenni a csodás panoráma miatt. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Verga megköszöni a túrázók türelmét.

A Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület a szentgáli tiszafásnál Tóni bácsi kunyhóját ajánlja, innen is szép a kilátás.
Forrás: Hatesz

Az erdőgazdaság továbbá tájékoztat mindenkit, hogy

a Kab-hegyen található Molnár Gábor kilátó a műszaki állapotában bekövetkezett változások miatt lezárásra kerül. A részletes szakértői felmérés folyamatban van.

Ugyanez a helyzet a Márkó–Hárskút közút közelében található Fekete István-kilátónál.  

Túraútvonal vezet Tóni bácsi kunyhójához.
Forrás: Hatesz

Kilátók a Bakonyban

A Bakonyban csodás kilátásban más helyekről is gyönyörködhetünk, így a hétvégi kirándulás során a természet csodái mellett a panorámáról sem kell lemondani.

Panoráma a Bakonyban – Kihagyhatatlan élményeket nyújt a túrázás.
Forrás: Hatesz
  • A lezárt Majer Antal-kilátó közelében a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület Tóni bácsi kunyhójának a felkeresését javasolja, a szentgáli tiszafás mesés ösvényei pedig továbbra is látogathatóak.
  • Mi a Papodon lévő kilátót javasoljuk, a Vitéz Bertalan Árpád-kilátóból a Balaton is látható. 

 

