Visszatér a képernyőre a gyönyörű Kincsvadász

Dr. Katona Szandra, a Kincsvadászok egyik legismertebb alakja Facebook-posztban harangozta be a tévés visszatérését. A bejegyzésből kiderül, hogy nem hétköznapi epizódokkal tér vissza a Hal a tortán című népszerű műsor, és az is, hogy a stúdiót ezúttal otthonosabb helyszínekre cserélik.

A Hal a tortán különkiadásban tér vissza a gyönyörű Kincsvadász

A SuperTV2-n augusztus 25-én indul a Hal a tortán különkiadása, ahol a Kincsvadászok tagjai, köztük a gyönyörű Szandra, saját otthonaikban látják vendégül egymást. A cél nemcsak a főzés, hanem az is, hogy megmutassák, milyenek valójában: humorosak, közvetlenek, lazák.

A posztban Szandra azt ígérte, nem hagyják a humorukat a stúdióban, és a nézők igazi csapatépítő hetet láthatnak majd a képernyőn. A jól ismert sárga halas busz pedig már úton van, kedden már az ő háza előtt fog parkolni. És hogy kik lesznek még a csapatban? Az is hamarosan kiderül. A különkiadás minden hétköznap 19 órától lesz látható a SuperTV2-n, és garantáltan más arcukat mutatják majd meg a nézőknek a Kincsvadászok.