Túra

Kirándultak és gyalogoltak

Esztergomba látogatott az ajkai Gyalogolni jó klub néhány tagja  augusztus 11-én.

Tisler Anna

Schwarcz Vilmosné klubvezetőtől megtudtuk, előadást hallgattak meg a gondosóra használatáról Juhász Roland, a Gondosóra program ügyvezetője előadásában. Azt követően sétát tették a városban, jártak a bazilikában, a várban és a Duna-parton.

 

