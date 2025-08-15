Túra
1 órája
Kirándultak és gyalogoltak
Esztergomba látogatott az ajkai Gyalogolni jó klub néhány tagja augusztus 11-én.
Schwarcz Vilmosné klubvezetőtől megtudtuk, előadást hallgattak meg a gondosóra használatáról Juhász Roland, a Gondosóra program ügyvezetője előadásában. Azt követően sétát tették a városban, jártak a bazilikában, a várban és a Duna-parton.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre