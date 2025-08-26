1 órája
Legendákat őriznek az elfeledett mesés bakonyi kiskastély falai (+ képgaléria, videók)
Volt már intézőlakás és kollégium, kiszolgált grófi időket és gyermekérdekeket, bájából az évszázadok alatt mit sem vesztett. Most falain régi míves formákkal, ablakszemöldökökkel és mesés rajzokkal, helyiségeiben játszótéri eszközökkel várja története folytatását. Padlására is felmentünk, mert hazánk csodás természeti környezetében kínál páratlan lehetőséget. Elhagyatottságában is szép a csaknem elfeledett kiskastély.
Intézőlakás, kollégium és... – folytatásra vár a gici kiskastély története. Ám először is azt érdemes tudni róla, hogy annak a kastélynak az épületegyütteséhez tartozott, amely az 1800-as évek elején épült. A Jankovich-Bésán család kastélya közelében Gicen ugyanis gazdasági épületeket, cselédlakásokat is kialakítottak. Az a szép kúria, villa, amelyről most szó van és amit kiskastélyként emlegetnek a helyiek, az intéző lakhelyéül szolgált.
Mivel az 1950-es évektől a kastélyban állami gondozottak éltek, a kiskastélyba is gyerekek kerültek, a faluvezető elmondása szerint olyanok, akik továbbtanultak. Így ez volt a kollégiumuk. Pár esztendeje pedig az államtól a helyi önkormányzat ingyenesen kapta meg a tulajdonjogát.
Németh Adrienn polgármester lapunknak elmondta, hogy szeretnék mielőbb hasznosítani, akár több önkormányzatot vagy befektetőt bevonva ennek a célnak a megvalósításába.
Az biztos, hogy aki látja a helyszínen a kiskastély közösségi helyiségeit és a szobáit, szép szerkezetét, nem vitatja, hogy nagy lehetőségeket rejt az elhagyottságában is bájos, a múltról mesélő volt intézőlakás. Könnyű beleszeretni, a környezetébe is.
Kiskastély a Bakonyalján
Gic a vármegyehatárhoz közel található település, a Bakonyalja területéhez tartozik. Abban a csodás természet környezetben helyezkedik el, amely a Bakony és a Kisalföld találkozásánál kialakult és egykor sok patak szabdalta a tájat.
Még ma is a jó levegőjéről híres a Pápa és Kisbér közötti útvonal felénél elhelyezkedő falu.
Megtalálható a faluban egy forrás is, amellett és a kiskastély mellett is elhalad a Szent Benedek zarándokút.
A grófi családhoz kötődő gici legendákról már írtunk, arról szintén, azok hogyan élnek tovább napjainkban, hogyan gazdagítják a helyiek és az erre járók életét. Most tovább írhatják – akár befektetők – az intézőlak történetét is.
Falu a vármegyehatáron
- Gic község Veszprém vármegye északi részén, a Bakony egyik völgyében terül el.
- Az eredetileg nemesi telepítésű Gic a török időkben lakatlanná vált, gyakorlatilag a szabadságharcig puszta maradt.
- Egy része a XVII. században a pannonhalmi főapátságé lett.
- Lakosságának 97 százaléka egykor uradalmi alkalmazott volt.
- Kastélya egyemeletes, klasszicista stílusú kastély, 6 hektáron elterülő park tartozott hozzá.
Legendákat őriznek az elfeledett mesés bakonyi kiskastély falaiFotók: Rimányi Zita/Napló
