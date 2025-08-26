Legendákat őriznek az elfeledett mesés bakonyi kiskastély falai (+ képgaléria, videók)

Intézőlakás, kollégium és... – folytatásra vár a gici kiskastély története. Ám először is azt érdemes tudni róla, hogy annak a kastélynak az épületegyütteséhez tartozott, amely az 1800-as évek elején épült. A Jankovich-Bésán család kastélya közelében Gicen ugyanis gazdasági épületeket, cselédlakásokat is kialakítottak. Az a szép kúria, villa, amelyről most szó van és amit kiskastélyként emlegetnek a helyiek, az intéző lakhelyéül szolgált.

Kiskastély a vármegyehatáron – bájából az évszázadok alatt mit sem vesztett Gicen a volt intézőlakás.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Mivel az 1950-es évektől a kastélyban állami gondozottak éltek, a kiskastélyba is gyerekek kerültek, a faluvezető elmondása szerint olyanok, akik továbbtanultak. Így ez volt a kollégiumuk. Pár esztendeje pedig az államtól a helyi önkormányzat ingyenesen kapta meg a tulajdonjogát.

Elhagyatottságában is szép a csaknem elfeledett kiskastély. Gicen egykor gyermekek laktak benne, erről falra festett meseképek is árulkodnak.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Németh Adrienn polgármester lapunknak elmondta, hogy szeretnék mielőbb hasznosítani, akár több önkormányzatot vagy befektetőt bevonva ennek a célnak a megvalósításába.

Az biztos, hogy aki látja a helyszínen a kiskastély közösségi helyiségeit és a szobáit, szép szerkezetét, nem vitatja, hogy nagy lehetőségeket rejt az elhagyottságában is bájos, a múltról mesélő volt intézőlakás. Könnyű beleszeretni, a környezetébe is.

Kiskastély a Bakonyalján

Gic a vármegyehatárhoz közel található település, a Bakonyalja területéhez tartozik. Abban a csodás természet környezetben helyezkedik el, amely a Bakony és a Kisalföld találkozásánál kialakult és egykor sok patak szabdalta a tájat.

Még ma is a jó levegőjéről híres a Pápa és Kisbér közötti útvonal felénél elhelyezkedő falu.

Megtalálható a faluban egy forrás is, amellett és a kiskastély mellett is elhalad a Szent Benedek zarándokút.

A grófi családhoz kötődő gici legendákról már írtunk, arról szintén, azok hogyan élnek tovább napjainkban, hogyan gazdagítják a helyiek és az erre járók életét. Most tovább írhatják – akár befektetők – az intézőlak történetét is.

A grófi időkben épült villa padlásán a szerkezete miatt érdemes körülnézni.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Falu a vármegyehatáron