4 órája
A köztársasági elnök kitüntetésben részesítette a nyugalmazott Veszprém vármegyei ügyészt
A büntető igazságszolgáltatás terén kifejtett több mint négy évtizedes, kivételesen magas színvonalú és eredményes munkája, példaértékű ügyészi életpályája elismeréseként augusztus 20-a alkalmából a köztársasági elnök állami kitüntetésben részesítette Ráczkó Veronika Zsuzsanna címzetes fellebbviteli főügyészégi ügyészt, nyugalmazott Veszprém vármegyei főügyészségi csoportvezető ügyészt.
Ráczkó Veronika Zsuzsanna a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést 2025. augusztus 22-én ünnepélyes keretek között az Igazságügyi Palotában megtartott rendezvényen Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől vette át.
Állami kitüntetésben részesítették
Ráczkó Veronika Zsuzsanna diplomájának megszerzésétől nyugdíjazásáig, 42 éven át dolgozott a Veszprém vármegyei ügyészi szervezetben. Tudása, elhivatottsága ügyészek generációit segítette a pályán, nagy hangsúlyt helyezve a jó munkahelyi közösség megteremtésére, a szervezet iránti kötődés kialakítására.