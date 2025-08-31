A köztársasági elnök kitüntetésben részesítette a nyugalmazott Veszprém vármegyei ügyészt

Ráczkó Veronika Zsuzsanna a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést 2025. augusztus 22-én ünnepélyes keretek között az Igazságügyi Palotában megtartott rendezvényen Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől vette át.

Orbán György főügyész és Ráczkó Veronika Zsuzsanna a kitüntetés átadását követően

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Állami kitüntetésben részesítették

Ráczkó Veronika Zsuzsanna diplomájának megszerzésétől nyugdíjazásáig, 42 éven át dolgozott a Veszprém vármegyei ügyészi szervezetben. Tudása, elhivatottsága ügyészek generációit segítette a pályán, nagy hangsúlyt helyezve a jó munkahelyi közösség megteremtésére, a szervezet iránti kötődés kialakítására.