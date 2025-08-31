augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

A köztársasági elnök kitüntetésben részesítette a nyugalmazott Veszprém vármegyei ügyészt

Címkék#Dr Ráczkó Veronika Zsuzsanna#kitüntetés#köztársasági elnök

A büntető igazságszolgáltatás terén kifejtett több mint négy évtizedes, kivételesen magas színvonalú és eredményes munkája, példaértékű ügyészi életpályája elismeréseként augusztus 20-a alkalmából a köztársasági elnök állami kitüntetésben részesítette Ráczkó Veronika Zsuzsanna címzetes fellebbviteli főügyészégi ügyészt, nyugalmazott Veszprém vármegyei főügyészségi csoportvezető ügyészt.

Veol.hu

Ráczkó Veronika Zsuzsanna a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést 2025. augusztus 22-én ünnepélyes keretek között az Igazságügyi Palotában megtartott rendezvényen Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől vette át.

Dr. Orbán György főügyész és dr. Ráczkó Veronika Zsuzsanna a kitüntetés átadását követően
Orbán György főügyész és Ráczkó Veronika Zsuzsanna a kitüntetés átadását követően
Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Állami kitüntetésben részesítették

Ráczkó Veronika Zsuzsanna diplomájának megszerzésétől nyugdíjazásáig, 42 éven át dolgozott a Veszprém vármegyei ügyészi szervezetben. Tudása, elhivatottsága ügyészek generációit segítette a pályán, nagy hangsúlyt helyezve a jó munkahelyi közösség megteremtésére, a szervezet iránti kötődés kialakítására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu