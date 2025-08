Kóbor macskák okoznak feszültséget a lakótelepen

Az állatok iránti szeretet és a felelős állattartás között éles határvonal húzódik – és úgy tűnik, ezt sokan még mindig nem ismerik fel. Sokan jó szándékból tesznek ételt a kóbor macskák elé, ám ez az etetés – minden jó szándék ellenére – nem megoldás, hanem a probléma fenntartásának egyik fő oka.

A kóbor macskák bolhát és betegséget terjesztenek a lakótelepen

Forrás: femina.hu

A kóbor macskák okozta konfliktus egyre nagyobb méreteket ölt

Az állatok nem kapnak megfelelő oltásokat, nem esnek át ivartalanításon, nincsenek kezelve élősködők ellen, így folyamatosan újabb és újabb egyedek születnek, sokszor betegen, legyengülten, fertőzéseket terjesztve.

A pápai Igal lakótelepen élők tapasztalatai szerint ezek az állatok a lépcsőházakba is bejutnak – ahova egyesek még be is engedik őket –, és ott hagyják ürüléküket, terjesztik a bolhát, kullancsot. Egy rendszeresen védett kutya gazdája a Pápán hallottam csoportban például beszámolt róla, hogy a kutyájából is bolhát kellett kiszednie, amely vélhetően utcai macskától származott – a következmény pedig: nagymosás, fertőtlenítés, bosszúság.

Az utcai etetések többsége arról szól, hogy a maradék ne menjen a szemetesbe, vagy hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket. Ez viszont nem állatvédelem, hanem felelőtlenség.

A megoldás a befogás, az ivartalanítás és a visszaengedés

Forrás: duol.hu

A humánus és hatékony megoldás létezik, és neve is van: TNR (Trap-Neuter-Return), azaz befogás, ivartalanítás, visszaengedés. Ez a módszer nem csak csökkenti a populációt hosszú távon, hanem megszünteti a nem kívánt szaporulatot, és az ezzel járó közegészségügyi kockázatokat is.

Azonban ez nem működik önerőből. Csapdára, állatorvosi ellátásra, utaztatásra, időre és pénzre van szükség – sokszor olyan forrásokra, amelyekkel a helyi állatvédők nem rendelkeznek. Vannak menhelyek, akik csapdát tudnak adni, és vannak állatorvosok, akik kedvezményes ivartalanítási akciókat hirdetnek – de ezek sem tudják kiszolgálni az igényt, ha a lakosság továbbra is csak etet, de nem cselekszik.

A témával kapcsolatban nemrég Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos is megszólalt, aki hangsúlyozta, a kormány kiemelt figyelmet fordít az állatvédelem, valamint a felelős állattartás támogatására, majd bejelentette, hogy ősszel 500 millió forintos ivartalanítási, oltási és mikrochippelési program indul.