augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válaszok

1 órája

Mi lesz Alsóörs ikonikus kocsmájának a sorsa?

Címkék#megvásárlás#felső kocsma#önkormányzat

Nemrég a Alsóörs képviselő-testületünk egyhangú döntés alapján az önkormányzat megvásárolta az ófalu kultikus kocsmáját, a Felső kocsmát. Hebling Zsoltot, Alsóörs polgármesteré kérdeztük meg arról, mi lesz a épület sorsa?

Szilas Lilla

Az ófalu kapujában lévő kultikus épület több mint 100 éve szolgálja a helyieket, korábban élelmiszerbolt és húsüzlet is helyet kapott benne, a kocsmát a Baranyai testvérpár közel fél évszázada üzemelteti. Most gazdabolt, kocsma és egy szolgáltató partner működik benne. 

Az alsóörsi Felső kocsma sorsa
Az alsóörsi Felső kocsma
Fotó: Szilas Lilla/Napló

Mi lesz a Felső kocsma sorsa?

Hebling Zsolt lapunknak azt nyilatkozta, a tulajdonos jelezte feléjük, hogy értékesíteni kívánja a nagy területű ingatlant, telket és épületet. Az önkormányzat azért vásárolta meg, hogy megmaradjanak a meglévő funkciók, megmaradjon a közösségi tér, mivel a kocsma egy múzeum is egyben, a helyi hagyományos használati eszközök bemutatótere. Az ingatlan tovább fejleszthető, akár pályázat függvényében, pluszfunkció is megjelenhet, de cél, hogy hosszú távon méltó megjelenés fogadja e forgalmas csomópontban, a Fő utca, strandról jövő Endrődi utca és régi Római út találkozásában a helyieket és a vendégeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu