Mi lesz Alsóörs ikonikus kocsmájának a sorsa?

Az ófalu kapujában lévő kultikus épület több mint 100 éve szolgálja a helyieket, korábban élelmiszerbolt és húsüzlet is helyet kapott benne, a kocsmát a Baranyai testvérpár közel fél évszázada üzemelteti. Most gazdabolt, kocsma és egy szolgáltató partner működik benne.

Az alsóörsi Felső kocsma

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Mi lesz a Felső kocsma sorsa?

Hebling Zsolt lapunknak azt nyilatkozta, a tulajdonos jelezte feléjük, hogy értékesíteni kívánja a nagy területű ingatlant, telket és épületet. Az önkormányzat azért vásárolta meg, hogy megmaradjanak a meglévő funkciók, megmaradjon a közösségi tér, mivel a kocsma egy múzeum is egyben, a helyi hagyományos használati eszközök bemutatótere. Az ingatlan tovább fejleszthető, akár pályázat függvényében, pluszfunkció is megjelenhet, de cél, hogy hosszú távon méltó megjelenés fogadja e forgalmas csomópontban, a Fő utca, strandról jövő Endrődi utca és régi Római út találkozásában a helyieket és a vendégeket.