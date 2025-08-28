Gyűjtés Kollár Márk családjáért – Minden apró segítség számít

A 44 éves mentőápoló Debrecen felé tartott személyautójával, amikor alászaladt egy álló kamionnak. Kollégái, barátai és ismerősei még most sem tudják felfogni a hirtelen veszteséget, hiszen Kollár Márk életét az emberek megsegítésének szentelte.

Kollár Márk családjának rendezett gyűjtést a Mentő Baj-Társ Alapítvány

Fotó: Mentő Baj-Társ Alapítvány/Facebook

A Mentő Baj-Társ Alapítvány közleménye szerint Márk több mint 25 éve szolgált a várpalotai mentőállomáson, és egész munkássága során a hivatás iránti elkötelezettség és az emberek iránti segítőkészség jellemezte. „Bajtársaink között remek emberként ismertük, mindig lelkesedéssel látta el feladatát, a mentést a szívével végezte, mások megsegítése magasztos érzéssel töltötte el” – írta az alapítvány.

A tragédia különösen szívszorító, mert Kollár Márk a baleset idején családjához, két kisfiához, egy 4 és egy 6 éves gyermekhez tartott. Lelkiismeretes apaként mindent megtett értük, a mentői hivatás mellett másodállást is vállalt, hogy biztosítsa családja minden szükségletét. Most felesége nemcsak a gyermekek egyedül történő nevelésével, hanem a korábban felvett babaváró hitel törlesztésével is szembesül.