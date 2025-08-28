augusztus 28., csütörtök

Két kisfiút és feleségét hagyta hátra

33 perce

Gyűjtés Kollár Márk családjáért – Minden apró segítség számít

Szörnyű tragédia rázta meg a hazai mentőszolgálatot vasárnap, amikor Kerekharaszt térségében egy közúti balesetben életét vesztette a csopaki Kollár Márk, a várpalotai mentőállomás tapasztalt mentőápolója.

Veol.hu

A 44 éves mentőápoló Debrecen felé tartott személyautójával, amikor alászaladt egy álló kamionnak. Kollégái, barátai és ismerősei még most sem tudják felfogni a hirtelen veszteséget, hiszen Kollár Márk életét az emberek megsegítésének szentelte.

Kollár Márk családjának rendezett gyűjtést a Mentő Baj-Társ Alapítvány
Fotó: Mentő Baj-Társ Alapítvány/Facebook

A Mentő Baj-Társ Alapítvány közleménye szerint Márk több mint 25 éve szolgált a várpalotai mentőállomáson, és egész munkássága során a hivatás iránti elkötelezettség és az emberek iránti segítőkészség jellemezte. „Bajtársaink között remek emberként ismertük, mindig lelkesedéssel látta el feladatát, a mentést a szívével végezte, mások megsegítése magasztos érzéssel töltötte el” – írta az alapítvány.

A tragédia különösen szívszorító, mert Kollár Márk a baleset idején családjához, két kisfiához, egy 4 és egy 6 éves gyermekhez tartott. Lelkiismeretes apaként mindent megtett értük, a mentői hivatás mellett másodállást is vállalt, hogy biztosítsa családja minden szükségletét. Most felesége nemcsak a gyermekek egyedül történő nevelésével, hanem a korábban felvett babaváró hitel törlesztésével is szembesül.

Kollár Márk családjának rendezett gyűjtést a Mentő Baj-Társ Alapítvány

Az alapítvány gyűjtést indított, hogy az életét mások megmentésére szentelő férfi családja ne maradjon magára. Minden apró adomány, akár egy kávé ára is nagy segítséget jelent a két kisfiú és édesanyjuk számára. Az adományokat az alábbi számlára lehet utalni:

Mentő Baj-Társ Alapítvány

  •  11742063-21459090-00000000
  • IBAN: HU79117420632145909000000000
  • SWIFT Kód: OTPVHUHB
  • Közlemény: Márk

A tragédia emlékeztet arra, milyen törékeny az élet, és hogy mennyire fontos, hogy azok, akik másokért élnek, ne maradjanak magukra a nehéz pillanatokban. Kollár Márk életét a segítségnyújtás és az emberség töltötte meg, most pedig rajtunk a sor, hogy a szeretet és támogatás megmutatkozzon a családja felé. Egy életmentő családjáért.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
